Цветы и свечи в память о жертвах террористического акта, совершенного в метро Санкт-Петербурга. Архивное фото

Цветы и свечи в память о жертвах террористического акта, совершенного в метро Санкт-Петербурга. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Власти Петербурга намерены урегулировать ситуацию с выплатами пострадавшим при взрыве метро, которые получили не все заявители; прием граждан, не согласных с отказом в выплатах, пройдет, ориентировочно, в конце августа, сообщили РИА Новости во вторник в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.

Как сообщал в июле городской комитет по социальной политике, денежные выплаты получили 67 пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга, 15 заявителям в выплатах отказано, так как экспертизы не подтвердили причинения вреда их здоровью. На тот момент документы на получение единовременных пособий и материальной помощи подали 15 родственников погибших и 82 пострадавших. Оказание материальной помощи за счет средств бюджета Петербурга и единовременного пособия за счет средств федерального бюджета пострадавшим производилось на основании поданных пострадавшими заявлений и медицинских заключений.

"По поручению вице-губернатора (Митяниной — ред.) комитет по здравоохранению и комитет по социальной политике принимают все обращения, касающиеся выплаты компенсаций — в том числе и от тех, кто не согласен с отказом в выплатах. К этой категории сегодня можно отнести около 25 человек… В ближайшее время, ориентировочно через две недели, будет проведен прием этих граждан, где они смогут ещё раз обсудить ситуацию с представителями соответствующих органов власти", — сказал представитель аппарата Митяниной.

В течение последних двух недель в интернете идет сбор подписей под петицией с требованием обеспечить денежные выплаты в адрес всех пострадавших после взрыва в метро Петербурга в апреле. Как следует из материалов на портале change.org, ее уже подписали более 37 тысяч человек.

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Как сообщалось ранее, по состоянию на начало августа двое пострадавших при взрыве в метро Петербурга находятся на санаторно-курортном лечении, также планируется заезд еще двоих пострадавших. Кроме того, два пациента получают лечение в федеральных учреждениях здравоохранения (НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена и Центре имени Никифорова).

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.