С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Власти Петербурга намерены урегулировать ситуацию с выплатами пострадавшим при взрыве метро, которые получили не все заявители; прием граждан, не согласных с отказом в выплатах, пройдет, ориентировочно, в конце августа, сообщили РИА Новости во вторник в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.
"По поручению вице-губернатора (Митяниной — ред.) комитет по здравоохранению и комитет по социальной политике принимают все обращения, касающиеся выплаты компенсаций — в том числе и от тех, кто не согласен с отказом в выплатах. К этой категории сегодня можно отнести около 25 человек… В ближайшее время, ориентировочно через две недели, будет проведен прием этих граждан, где они смогут ещё раз обсудить ситуацию с представителями соответствующих органов власти", — сказал представитель аппарата Митяниной.
В течение последних двух недель в интернете идет сбор подписей под петицией с требованием обеспечить денежные выплаты в адрес всех пострадавших после взрыва в метро Петербурга в апреле. Как следует из материалов на портале change.org, ее уже подписали более 37 тысяч человек.
45.7%Нет, не намерен(а) поддаваться страху
21.7%Да, но вынужден(а) ездить на нем
6.1%Да, решил(а) пересесть на другой вид транспорта
26.5%Я вообще не пользуюсь метро
Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.