Медведев с теплохода осмотрел ход работ по укреплению берега Волги

ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выслушал доклад об очистке русла реки Волги, осмотрел с борта теплохода ход строительства укрепительных сооружений ее правого берега и сфотографировал строящийся в Волгограде к чемпионату мира по футболу стадион.

В ходе поездки премьера сопровождал полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень. О ходе строительных работ главе кабмина докладывал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Бочаров развернул перед премьером на верхней палубе теплохода карту акватории реки в границах Волгограда. Глава области рассказал, в частности, что в рамках строительства берегоукрепительных сооружений на набережной Волгограда впервые появится пляж.

Выслушав доклад о работах по очистке русла реки Волги, Медведев положительно оценил проведенную работу, отметив, что "у вас же никогда практически не чистили на протяжении десятилетий".

Когда судно проходило мимо стадиона на 45 тысяч мест, возводимого к чемпионату мира по футболу 2018 года, Медведев сфотографировал его на свой фотоаппарат "на память, как строится стадион".

"Красиво, очень воздушный, сочинскому не уступает", — отметил Медведев.

Бочаров также доложил главе правительства о ходе строительства рокадной дороги вдоль береговой линии Волги. По окончании речной прогулки перед совещанием о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги Медведев осмотрел макет набережной Волгограда и прилегающих районов.