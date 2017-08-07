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Общество

Шойгу наградил строителей железной дороги в обход Украины

17:4107.08.2017
(обновлено: 17:46 07.08.2017)
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© РИА Новости / аккаунт "Минобороны России" в сети вКонтактеСергей Шойгу вручил орден Жукова 39-й отдельной железнодорожной бригаде, строящей железнодорожный участок Журавка – Миллерово в обход Украины. 7 августа 2017Сергей Шойгу вручил орден Жукова 39-й отдельной железнодорожной бригаде, строящей железнодорожный участок Журавка – Миллерово в обход Украины. 7 августа 2017
© РИА Новости / аккаунт "Минобороны России" в сети вКонтакте

СТАНЦИЯ ЗАЙЦЕВКА (Воронежская обл.), 7 августа — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил орден Жукова командованию 39-й отдельной железнодорожной бригады, которая принимала участие в строительстве железной дороги в обход Украины.

Земляные работы на строительстве двухпутного электрифицированного участка с 11 по 57 км железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Несомненно, в славную летопись бригады войдет строительство в кратчайшие сроки железнодорожного участка Журавка – Миллерово. Он имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южных направлениях страны", — сказал Шойгу на церемонии вручения ордена.

Шойгу напомнил, что бригада, сформированная вскоре после Великой Отечественной войны, активно участвовала в восстановлении транспортных артерий Советского Союза, возводила крупнейшие железнодорожные магистрали — БАМ, подъездные пути к портам Новороссийска и Темрюка, восстанавливала железные дороги в Чечне и Абхазии, участвовала в ликвидации последствий наводнения в Крымске и обустройстве инфраструктуры в Крыму.

"Военнослужащие соединения всегда демонстрировали высокий профессионализм и ответственное отношение к порученному делу. Успешно решали задачи государственной важности", — подчеркнул министр.

Он поздравил личный состав бригады с вручением ордена Жукова и профессиональным праздником – Днем железнодорожных войск, который отмечается 6 августа. В этом году железнодорожным войскам исполнилось 166 лет.

© РИА Новости / УПСИ МО РФПерейти в фотобанкСтроительство двухпутной электрифицированной железной дороги в обход Украины на участке Журавка-Миллерово в Воронежской области
© РИА Новости / УПСИ МО РФ
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Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги в обход Украины на участке Журавка-Миллерово в Воронежской области

Железную дорогу на участке Журавка – Миллерово начали строить в 2014 году, после ухудшения отношений с Украиной. Как сообщало Минобороны, рабочее движение на этой линии должно начаться в августе.

Киевский вокзал в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, общая протяженность построенных путей составила 277 километров. К работам привлекали пять бригад из Западного, Южного и Центрального военных округов — в общей сложности свыше 1700 военнослужащих и более 700 единиц спецтехники.

Сейчас, добавил Конашенков, на этом участке идет строительство семи станций и ведутся пусконаладочные работы.

"Министерство обороны все поставленные перед ним задачи на этом участке выполнило полностью", — заключил представитель оборонного ведомства.

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