За недостоверные сведения при госзакупках лекарств введут ответственность

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря внести в кодекс об административных нарушениях ответственность за полноту и достоверность сведений в контрактах при госзакупках лекарств, говорится в списке поручений по итогам совещания с членами правительства.

"Обеспечить в период осенней сессии Государственной думы… внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающих ответственность государственных (муниципальных) заказчиков закупок лекарственных препаратов за полноту и достоверность сведений о заключенных контрактах, вносимых в единую информационную систему в сфере закупок с использованием единого справочника-каталога лекарственных препаратов", — говорится в документе.

Кроме того, изменения в кодексе должны предусматривать ответственность за неиспользование информации, размещенной в информационно-аналитической системе мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при подготовке к заключению контрактов.

Срок, к которому правительство должно выполнить поручение – 15 декабря 2017 года.

Также Путин поручил кабмину до 30 сентября обеспечить принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации применения информационных технологий в сфере охраны здоровья.