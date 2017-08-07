За недостоверные сведения при госзакупках лекарств введут ответственность

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря внести в кодекс об административных нарушениях ответственность за полноту и достоверность сведений в контрактах при госзакупках лекарств, говорится в списке поручений по итогам совещания с членами правительства.
Кроме того, изменения в кодексе должны предусматривать ответственность за неиспользование информации, размещенной в информационно-аналитической системе мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при подготовке к заключению контрактов.
Срок, к которому правительство должно выполнить поручение – 15 декабря 2017 года.
Также Путин поручил кабмину до 30 сентября обеспечить принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации применения информационных технологий в сфере охраны здоровья.