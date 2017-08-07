СМИ назвали новую причину ухода Малахова с Первого канала

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Причиной ухода Андрея Малахова с Первого канала стал декретный отпуск, пишет журнал Elle со ссылкой на источники, близкие к телеведущему.

Супруга Малахова Наталья Шкулева находится "на серьезном сроке беременности", ее муж планирует взять отпуск по уходу за ребенком, сообщает издание.

По данным Elle, ведущий сообщил руководству телеканала о своем желании уйти в декрет, в ответ новый продюсер программы "Пусть говорят" попросила его сделать выбор, "кто он – телеведущий или бэбиситтер", говорится в статье.

Малахов счел такое отношение со стороны начальства "циничным и неприемлемым", отмечает Elle.

Малахов уже написал заявление об увольнении, подписано оно или нет, пока неизвестно, сообщил источник РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Малахов покидает Первый канал и переходит работать в ВГТРК. В пресс-службах обоих телеканалов отказались комментировать эту информацию.

Андрей Малахов работает на Первом канале с 1992 года. С 1996 года по 2001 год он был специальным корреспондентом и ведущим программы "Доброе утро". После он стал вести ток-шоу "Большая стирка", пока в 2005 году не перешел на "Пусть говорят".