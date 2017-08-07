Защита для водителей: Минфин подготовил поправки в закон об ОСАГО

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Минфин подготовил проект поправок к закону об ОСАГО. Новые правила призваны защитить права автовладельцев, пишет "Коммерсант".
Согласно документу, страховые компании смогут самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, утверждаемых Центробанком. При этом страховщики смогут определять конкретное значение тарифа, исходя из характеристик автомобиля, целей его использования и вида собственника.
Компании также смогут устанавливать понижающие коэффициенты, которые в том числе будут зависеть от манеры вождения. Стиль езды будет определяться с помощью специальных устройств, устанавливаемых страховщиком на автомобиль клиента.
Сейчас полисы ОСАГО предусматривают выплаты до 500 тысяч рублей по вреду жизни и здоровью и до 400 тысяч рублей — по имуществу. Договор об оказании страховых услуг не может заключаться на срок более чем на год.
Апрельская реформа
В апреле в России вступили в силу новые правила ОСАГО. Федеральный закон предусматривает приоритет натурального возмещения перед денежной выплатой.
Деньги можно будет получить, например, в случае полного уничтожения автомобиля или если стоимость ремонта превышает предельную страховую выплату (сейчас — 400 тысяч рублей), а также в случае смерти потерпевшего или причинения тяжкого или средней тяжести вреда его здоровью. Также денежное возмещение смогут получить инвалиды первой и второй группы.
Минимальный гарантийный срок на восстановительный ремонт составит шесть месяцев, на кузовные работы и покраску — один год. При этом на сам ремонт отводится 30 дней с момента поступления автомобиля на СТО.
Июльская борьба с бюрократией
Кроме того, в июле МВД упростило процесс регистрации автомобилей: владельцы смогут не предъявлять в ГИБДД полис ОСАГО, все необходимые сведения сотрудники полиции будут получать из электронной базы данных.
"При возможности идентификации таких транспортных средств с ними могут быть осуществлены регистрационные действия", — пояснили в ГИБДД.
Кроме того, владельцы, которые подают заявления на регистрацию машин через Единый портал госуслуг, могут предоставить автомобиль сразу в место осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов.
Расчеты по новым правилам
С августа Российский союз автостраховщиков (РСА) ввел в действие новые справочники средней стоимости запасных частей. Поправки в эти бумаги были внесены для того, чтобы расчеты соответствовали практике натурального возмещения в ОСАГО.
По словам Юргенса, новые справочники помогут сократить среднюю стоимость запчастей на восемь процентов.
"Мы посмотрели, какие договоры сейчас заключают страховщики, за какие цены станции технического обслуживания ремонтировали автомобили. Общее среднее снижение составляет восемь процентов, однако это не говорит о том, что стоимость всех запчастей снижена именно на такую величину. Стоимость некоторых запчастей увеличена, стоимость других — снижена", — пояснил глава РСА.