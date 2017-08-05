Участники шоу "Ты супер!" спели на концерте в "Орленке"

Участники проекта телеканала НТВ и Sputnik Ты супер! во время выступления

Участники проекта телеканала НТВ и Sputnik Ты супер! во время выступления

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Участники международного проекта телеканала НТВ и Sputnik "Ты супер!" из Армении, Казахстана, Молдовы и Южной Осетии, выступив на сцене детского лагеря, отметили окончание смены в детском центре "Орленок" на побережье Черного моря.

Для участия в большом творческом концерте в лагерь приехали победительница проекта Валерия Адлейба, финалистки конкурса Дарья Чернова, Карина Исмаилова.

Sputnik подарил радиостудии "Орленка" золотой микрофон Soyuz, на котором записывают свои альбомы Coldplay и Radiohead. Как отметила руководитель спецпроектов Международного агентства и Радио Sputnik Екатерина Бидва, "Sputnik — это не только новости. Мы поддерживаем такие добрые и креативные проекты как "Ты супер!".

© Sputnik / Томас Тхайцук Участница проекта телеканала НТВ и Sputnik "Ты супер!" во время выступления © Sputnik / Томас Тхайцук Участница проекта телеканала НТВ и Sputnik "Ты супер!" во время выступления

В организации концерта также участвовал телеканал НТВ.

Участники проекта уверены, что концерт в "Орленке" — хорошая возможность встретить друзей и еще раз напомнить о себе.

По словам Владислава Лоскутова из Казахстана, он успел отлично отдохнуть в "Орленке" и теперь готов продолжить работу над своим голосом.

"Я сочинил тексты на родном языке и на русском, а легендарная певица Роза Рымбаева нашла музыканта, который напишет музыку. Надеюсь, все получится", – рассказал Владислав.

© Sputnik / Томас Тхайцук Участники проекта телеканала НТВ и Sputnik "Ты супер!" © Sputnik / Томас Тхайцук Участники проекта телеканала НТВ и Sputnik "Ты супер!"

"Я так давно их не видела. Ребята меняются, растут, но мы не должны теряться. Выступать с друзьями после проекта очень волнительно. Благодарим Sputnik и НТВ за такую возможность", — сказала победительница проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Участница проекта телеканала НТВ и Sputnik "Ты супер!" во время выступления © Sputnik / Томас Тхайцук Участница проекта телеканала НТВ и Sputnik "Ты супер!" во время выступления

Проект Международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" объединил 92 юных вокалиста из детских домов, приемных семей и школ-интернатов России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Шоу дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Участникам конкурса стали воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.

В ближайшее время стартует новый совместный проект НТВ и Sputnik "Ты Супер!Танцы".