В международном конкурсе "Ты супер! Танцы" примут участие 145 детей

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Телеканал НТВ объявляет о завершении кастингов для участия в новом международном конкурсе "Ты супер! Танцы".
Проект призван помочь детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире.
Продемонстрировать свои таланты захотели дети из многих российских регионов, начиная с Хабаровского края и Заполярья и заканчивая Северной Осетией и Орловской областью. Возраст самой юной участницы — семь лет, самых старших конкурсантов — восемнадцать. Среди прошедших кастинги детей — четыре пары близнецов.
Пятеро воспитанников Киреевской школы для детей, оставшихся без попечения родителей, уже успели выступить на презентации НТВ, посвященной новому осеннему телесезону.
В ближайшее время 145 конкурсантов заедут на базу проекта и начнут активно готовиться к съемкам. В этом им помогут профессиональные хореографы и педагоги.
Премьера проекта "Ты супер! Танцы" состоится уже в сентябре этого года.
Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.