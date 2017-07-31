В международном конкурсе "Ты супер! Танцы" примут участие 145 детей

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Телеканал НТВ объявляет о завершении кастингов для участия в новом международном конкурсе "Ты супер! Танцы".

Проект призван помочь детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире.

В кастинге приняли участие воспитанники детских домов, школ-интернатов, а также дети, живущие в приемных семьях и под опекой. Заявки на него прислали около тысячи человек из 13 стран, включая, помимо России, бывшие республики СССР, в том числе Украину, а также Абхазию.

Продемонстрировать свои таланты захотели дети из многих российских регионов, начиная с Хабаровского края и Заполярья и заканчивая Северной Осетией и Орловской областью. Возраст самой юной участницы — семь лет, самых старших конкурсантов — восемнадцать. Среди прошедших кастинги детей — четыре пары близнецов.

Пятеро воспитанников Киреевской школы для детей, оставшихся без попечения родителей, уже успели выступить на презентации НТВ, посвященной новому осеннему телесезону.

В ближайшее время 145 конкурсантов заедут на базу проекта и начнут активно готовиться к съемкам. В этом им помогут профессиональные хореографы и педагоги.

Премьера проекта "Ты супер! Танцы" состоится уже в сентябре этого года.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.