Интереснее, чем раньше: Песков рассказал, как Путин порыбачил в тайге

Президент России Владимир Путин во время рыбалки в 2013 году. Архивное фото

Президент России Владимир Путин во время рыбалки в 2013 году. Архивное фото

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президенту РФ Владимиру Путину удалось поймать рыбу в Южной Сибири, рекордов, как с щукой в 2013 году, не случилось, но было "интереснее, чем раньше".

Путин в четверг проведет в Благовещенске совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе. Перед этим, как ранее сообщил Песков, по пути в Благовещенск президент ненадолго остановился в Южной Сибири, где собирался порыбачить в тайге.

"Удалось, удалось. Я думаю, что мы даже на днях дадим информацию и какие-то картинки на этот счет", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, удалось ли президенту что-то поймать.

При этом на уточняющий вопрос о том, превзошел ли нынешний улов рекорд 2013 года, когда президент поймал в Туве 21-килограммовую щуку, Песков затруднился дать ответ.

"Не знаю, по-моему, нет. Но было даже интереснее, чем раньше, расскажем об этом", — пояснил пресс-секретарь.