Выдворение Нурматова из РФ будет противоречить конституции, заявили в СПЧ

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Выдворение из России журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова будет противоречить требованиям конституции РФ и европейской конвенции о защите прав человека, поскольку члены его семьи являются гражданами РФ, считают в президентском Совете по правам человека (СПЧ).

Басманный суд Москвы накануне постановил выдворить из РФ Нурматова , являющегося корреспондентом "Новой газеты", за нарушение миграционного законодательства. Как сообщала газета на своем сайте, Нурматов, которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией.

"Совет уже не один месяц занимается вопросом урегулирования правового статуса Али Феруза (литературный псевдоним журналиста Х.Нурматова) и намерен приложить все силы к благополучному разрешению данной проблемы", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте совета в четверг.

Сайт сообщает, что президентский СПЧ получил из редакции "Новой газеты" письмо по делу Али Феруза, адресованное президенту России Владимиру Путину.

"СПЧ учитывает, что члены семьи журналиста являются гражданами Российской Федерации и, следовательно, его выдворение из страны будет противоречить требованиям статьи 38 Конституции РФ и статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", — отмечено в сообщении.

Редакция "Новой газеты" обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не выдворять из страны своего журналиста — гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова. Ранее редакция сообщила, что надеется, что федеральные органы власти прислушаются к просьбе не выдворять из России Нурматова, тем более, что его родственники живут в России, он учился в РФ и прекрасно владеет русским языком.