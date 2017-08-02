Суд постановил выдворить из России сотрудника "Новой газеты"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы постановил выдворить корреспондента "Новой газеты" и гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова на родину за нарушение миграционного законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд сегодня вынес постановление о выдворении Нурматова в Узбекистан за совершение административного правонарушения", — сказала представитель суда.

Как ранее сообщила газета на своем сайте, корреспондента "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз), которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией. В мае МВД отказало Нурматову в предоставлении временного убежища, журналист накануне подал на это решение жалобу.

В марте Нурматова задержали из-за нарушения правил въезда или режима пребывания в России и составили на него административный протокол, но корреспондент не явился в суд. По данным "Новой газеты", Нурматов был ранее задержан в РФ по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать". При этом в издании не поверили, "что этот человек — радикальный исламист".

По данным источника РИА Новости, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность: тогда он якобы потерял просроченный паспорт и за пять лет так его и не восстановил. Кроме того, по словам источника, с 2015 года Нурматов работает в "Новой газете" без разрешения на трудовую деятельность.

При этом в 2008 году Нурматов проходил по делу о вербовке в радикальную исламистскую организацию "Ак Такфир валь-Хиджра": осужденный житель Тамбова заявил, что именно он вовлек его в экстремистскую деятельность, занимаясь вербовкой в незаконные вооружённые формирования.