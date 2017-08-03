КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Следователи проверят информацию о низких зарплатах красноярских синоптиков, записавших видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Красноярскому краю.

В понедельник федерация профсоюзов Красноярского края сообщила, что синоптики Среднесибирского управления по гидрометеорологии разместили на Youtube ролик с обращением к Путину, в котором пожаловались на низкую зарплату. На сайте профсоюзов края говорится, что последний раз повышение зарплаты было в 2014 году и больше не планируется. Утверждается, что часть сотрудников получает по 6-7 тысяч рублей, что ниже МРОТ в Красноярском крае.

Руководство красноярского гидрометцентра ранее подтвердило наличие низких зарплат и достоверность показанных в видео расчеток.

"В Красноярске следователи проверят информацию о низких зарплатах синоптиков. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.