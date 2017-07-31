Красноярские синоптики пожаловались Путину на низкие зарплаты

КРАСНОЯРСК, 31 июл — РИА Новости. Синоптики Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) разместили на Youtube ролик с обращением к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на низкую зарплату, сообщает Федерация профсоюзов Красноярского края (ФПКК).

Ролик с нарезками сюжетов местных компаний о несостоявшемся повышении зарплат красноярских депутатов, росте цен на продукты, низких зарплатах бюджетников и необходимости платить с такой зарплатой за услуги ЖКХ и ипотеку размещен на канале ФПКК на Youtube. В сообщении на сайте профсоюзов края говорится, что последний раз повышение зарплаты было в 2014 году — тогда на эти цели выделили 4 миллиарда рублей, с тех пор этого не происходило и не планируется.

"Появившаяся в СМИ информация о том, что депутаты заксобрания вдвое повысили себе зарплату, не осталась незамеченной для активной молодежи Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Они создали видеоролик, в котором наглядно рассказали президенту России Владимиру Путину о своей зарплате", — говорится в сообщении.

Получить комментарии в УГМС РИА Новости пока не удалось.

Ранее сообщалось, что депутаты заксобрания Красноярского края ранее приняли закон о повышении себе и другим категориям госслужащих заработной платы вдвое: в среднем предполагалось, что зарплата парламентария повысится со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Закон был принят и подписан губернатором, но уточнялось, что повышение состоится лишь в случае принятия корректировок краевого бюджета. После поднявшейся в СМИ волны депутаты на очередной сессии в июле отменили свое решение о возможности повышения.