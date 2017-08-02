Большинство россиян не одобряют введение штрафа за мат дома

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Инициативу Госдумы о введении штрафа за употребление мата дома не одобряют 64% россиян, следует из опроса Фонда Общественное мнение (ФОМ), опубликованного в среду.

В июне комитет Госдумы по законодательству и госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить санкции за мелкое хулиганство, в том числе за нецензурную брань, не только в общественных местах, но и в квартирах. Штраф за мелкое хулиганство предлагается установить в размере от 1 до 2 тысяч рублей (сейчас от 500 до 1 тысячи рублей), либо ввести обязательные работы на срок до 40 часов (сейчас такого наказания нет). Наказывать предлагается за "оскорбительное приставание к гражданам, нарушающее общественный порядок, спокойствие граждан".

Социологи отмечают, что 74% россиян слышат об этом предложении впервые. Лишь 10% граждан осведомлены о работе Госдумы в этом направлении, а "что-то слышали об этом" — 14%.

Согласно данным опроса, неодобрительное отношение к этой инициативе наиболее распространено среди молодежи (18-30 лет). В этой группе отрицательно высказались 74%, положительно — 20%.

Россияне поясняют, что "дом — это личное пространство, и вмешательство в личную жизнь недопустимо". Это утверждает 25% не одобряющих инициативу. Кроме того, 8% уверены, что это глупо и бессмысленно. Люди отмечают, что это невозможно проконтролировать, а "депутаты придумывают ненужные законы вместо нужных, полезных". Чтобы искоренить мат, по мнению опрошенных, нужно воспитывать людей, а не "дополнительно отбирать деньги".

В целом, одобрили эту идею 28% опрошенных.

Объясняя свое положительное отношение к инициативе, люди отмечают, что "необходимо оградить детей от нецензурных выражений", "мат — недопустим и неприемлем", "нужно повышать культуру людей, воспитывать их", "нужно беречь русский язык". Один процент граждан считает, что это ограничит использование мата.

Тем не менее, констатирует ФОМ, 59% россиян считают, что административные наказания за нецензурные выражения вообще не нужны.

Социологи также поинтересовались мнением россиян о законе, вводящем штраф за использование мата в СМИ, который вступил в силу в августе 2014 года. Данные ФОМ за 2017 год говорят о том, что одобряющих эту меру стало меньше: в 2014 году положительно к ней отнеслись 84%, и лишь 10% были против. Сегодня же против штрафа высказываются уже 18%, а одобряют его 77%.

Опрос был проведен 9 июля 2017 года в 104 населенных пунктах, всего были опрошены 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.