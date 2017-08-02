РЖД начали вводить на вокзалах электронные очереди

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дирекция железнодорожных вокзалов (филиал РЖД) начала вводить на вокзалах системы электронной очереди в кассы, сообщили РИА Новости в дирекции.

О планах ввести на вокзалах электронные очереди в кассы поездов дальнего следования в феврале текущего года сообщал президент РЖД Олег Белозеров. Он говорил тогда, что в 2017 году система будет запущена на 24 вокзалах в России.

"Весной этого года в пилотном режиме системы электронной очереди в билетных кассах начали работу на Ленинградском вокзале Москвы. В трех кассовых залах были установлены соответствующие терминалы и экраны оповещения… После апробации проекта на Ленинградском вокзале мы приняли решение о внедрении систем электронной очереди во всех кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов столицы", — сообщили в дирекции в среду.

Система управления электронной очередью предназначена для создания максимального удобства как клиенту, так и обслуживающему персоналу, поясняли ранее в РЖД. Это совокупность электронного оборудования и программного обеспечения, позволяющая упорядочить прием посетителей, ускорить процесс обслуживания и сократить время ожидания в очереди, а также получить эффективный инструмент контроля загрузки и качества работы персонала.

"Поскольку разные операции у пассажиров требуют разного количества времени, система распределяет поток равномерно. К примеру, как показывает практика, возврат билета оформляется быстрее, чем покупка или выдача справки. Равномерно распределяя пассажиров в билетных кассах с учетом среднего времени совершения операции, мы в первую очередь повышаем скорость обслуживания", — добавили в дирекции.