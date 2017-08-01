В Москве реконструировали детскую площадку для детей арестанток в СИЗО

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Новую детскую площадку открыли в СИЗО-6 Москвы — единственном изоляторе города, где заключенных женщин содержат вместе с их малолетними детьми, передает корреспондент РИА Новости.

Реконструкция детской площадки для детей заключенных в СИЗО женщин — совместный проект столичного управления ФСИН России и двух благотворительных фондов: "Протяни руку" и "Закят". Средства на переоборудование были пожертвованы обычными людьми.

© Фото : благотворительный фонд "Протяни руку" Детская площадка в СИЗО Москвы до ремонта © Фото : благотворительный фонд "Протяни руку" Детская площадка в СИЗО Москвы до ремонта

Детскую площадку оборудовали под тенью деревьев, рядом с прогулочным двориком для взрослых арестанток. Как положено в режимном учреждении, территория детского городка находится за забором, однако изнутри он затянут яркими баннерами, на которых изображены персонажи из мультфильмов.

Как рассказал директор благотворительного фонда "Протяни руку" Павел Шилов, в ходе реконструкции устаревшая детская площадка была полностью переоборудована: поверхность под ней выровняли и засыпали щебнем, на который постелили удобное и безопасное покрытие. Были установлены новый домик для детских игр, качели, песочница под крышей от дождя, лавочки для мам и столик.

Все оборудование рассчитано на самых маленьких детей, ведь по закону матери могут содержаться вместе с детьми, только пока им не исполнится три года. Самому старшему ребенку в СИЗО сейчас 2 года и один месяц.

Как в СИЗО содержат матерей



Исполняющий обязанности начальника СИЗО-6 Илгиз Утимишев рассказал, что сегодня в изоляторе находятся 17 матерей и 16 детей. Один новорожденный пока остается в больнице. На роды женщин вывозят в городской роддом, откуда выписывают через сутки, если нет показаний к наблюдению специалистами. Дети же остаются в роддомах на обследование, которое занимает примерно пять дней.

© Фото : благотворительный фонд "Протяни руку" Открытие детской площадки в СИЗО Москвы после ремонта © Фото : благотворительный фонд "Протяни руку" Открытие детской площадки в СИЗО Москвы после ремонта

В СИЗО матерей с детьми содержат в камере на 8 человек. Площадь камеры для матерей примерно 28 квадратных метров. По словам Утимишева, кровати матерей располагаются в один уровень, у каждого ребенка есть детская кроватка. В камерах всегда есть горячая вода, они оборудованы кухней, душевой комнатой и туалетом. Все необходимое для ребенка (коляску, одежду, подгузники и прочее) матери может предоставить учреждение или передать родственники: количество передач для матерей не ограничено.

Питание у женщин с детьми тоже особое: им положены дополнительные молочные продукты. Камеры с детьми каждый день посещают медработники.

На прогулку женщин с детьми выводят дважды в день — до и после обеда.