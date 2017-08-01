Путин подписал закон о порядке оплаты общедомовых коммунальных услуг

МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок оплаты коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, сообщается на официальном сайте президента.

Закон вносит ряд изменений в Жилищный кодекс РФ изменений, касающихся порядка оплаты воды, электроэнергии и водоотведения, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включается плата за холодную и горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, которая ранее была включена в плату за коммунальные услуги.

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Размер расходов граждан на общедомовые нужды определялся исходя из нормативов, утверждаемых органами госвласти субъектов РФ.

Как отмечается в материалах Минстроя РФ, согласно поправкам, у собственников появляется право выбирать способ расчета платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужны из числа предлагаемых законом и, кроме того, законодательно закрепляется приоритет показаний общедомовых приборов учета над установленными нормативами.

Закон принят Госдумой 19 июля, и одобрен Советом Федерации 25 июля.