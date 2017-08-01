МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Производители табачной продукции Philip Morris International (PMI) и Japan Tobacco International (JTI) предлагают ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты, пишет газета "Коммерсант".

Так, PMI 29 июня обратилась с такой просьбой к первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Об этом сообщается в письмах JTI и ассоциации "Табакпром", направленных директору департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексею Сазанову 29 и 31 июля, пишет газета. JTI поддержала идею конкурента, компания предлагает, чтобы для всех сигарет действовала единая минимальная цена, которая бы составляла 75% от средневзвешенной МРЦ предыдущего года.

Сейчас в России действует только минимальная цена, которую табачные компании сами устанавливают для каждой ассортиментной позиции. Выше этой цены их нельзя продавать ни в рознице, ни в заведениях общепита. Закон запрещает продавать сигареты дешевле 25% от установленной на них МРЦ. Единой минимальной розничной цены для табачной продукции сегодня не существует. При этом именно с МРЦ табачники выплачивают адвалорную часть акциза (сейчас — 14,5% от МРЦ), отмечает издание.

В письме Сазанову вице-президент по корпоративным вопросам JTI Сергей Киселев называет действующий механизм неэффективным, так как при нем производители сигарет могут выводить на рынок продукцию с произвольно низкой МРЦ. Как отмечают в JTI, сейчас в РФ структура табачного рынка смещается в сторону дешевых ценовых сегментов, что приводит к недополучению бюджетом доходов.

По оценке PMI, сейчас средневзвешенная цена на сигареты в РФ составляет 88 рублей за пачку. Таким образом, если бы предложенный JTI механизм определения МРЦ был поддержан, то в 2018 году сигареты не могли бы стоить дешевле 66 рублей. В JTI считают, что такая мера не затронет интересы легальных производителей сигарет, так как минимальная розничная цена сложится на уровне ниже 99% ценовых предложений сигарет в дешевом сегменте, с которых уплачены все акцизы.

"Табакпром" (кроме JTI в него входят также "БАТ Россия", "Донской табак", Imperial Tobacco), в свою очередь, написал Сазанову, что изменение действующего механизма установления минимальных розничных цен не поддерживает большинство членов ассоциации. В письме сказано, что такое изменение снизит ценовую доступность сигарет и, как следствие, наоборот, увеличит нелегальную торговлю и потери бюджета. В Минфине соглашаются, что установление единой минимальной цены для всех марок сигарет направлено на снижение доступности табачных изделий, пишет газета.