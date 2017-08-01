МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Производители табачной продукции Philip Morris International (PMI) и Japan Tobacco International (JTI) предлагают ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты, пишет газета "Коммерсант".
Сейчас в России действует только минимальная цена, которую табачные компании сами устанавливают для каждой ассортиментной позиции. Выше этой цены их нельзя продавать ни в рознице, ни в заведениях общепита. Закон запрещает продавать сигареты дешевле 25% от установленной на них МРЦ. Единой минимальной розничной цены для табачной продукции сегодня не существует. При этом именно с МРЦ табачники выплачивают адвалорную часть акциза (сейчас — 14,5% от МРЦ), отмечает издание.
В письме Сазанову вице-президент по корпоративным вопросам JTI Сергей Киселев называет действующий механизм неэффективным, так как при нем производители сигарет могут выводить на рынок продукцию с произвольно низкой МРЦ. Как отмечают в JTI, сейчас в РФ структура табачного рынка смещается в сторону дешевых ценовых сегментов, что приводит к недополучению бюджетом доходов.
"Табакпром" (кроме JTI в него входят также "БАТ Россия", "Донской табак", Imperial Tobacco), в свою очередь, написал Сазанову, что изменение действующего механизма установления минимальных розничных цен не поддерживает большинство членов ассоциации. В письме сказано, что такое изменение снизит ценовую доступность сигарет и, как следствие, наоборот, увеличит нелегальную торговлю и потери бюджета. В Минфине соглашаются, что установление единой минимальной цены для всех марок сигарет направлено на снижение доступности табачных изделий, пишет газета.