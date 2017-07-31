Минтранс пообещал разобраться с очередями из-за досмотра в метро Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Минтранс разберется с проблемой досмотра в метро Петербурга, сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Максим Соколов.

"О проблеме в Петербурге мне известно. Она находится на личном контроле… Мы с нашими коллегами разберемся с этим вопросом и предпримем необходимые меры, чтобы эти мероприятия (по обеспечению транспортной безопасности в метрополитене — ред.) осуществлялись в достаточном (объеме — ред.), но при этом обеспечивали основную задачу — оказание услуг по пользованию метрополитеном", — сказал Соколов.

Ранее сообщалось, что ГУП "Петербургский метрополитен" с 23 июля на станциях "Звенигородская", "Спасская", "Электросила" и "Крестовский остров" проводит массовый досмотр пассажиров на наличие металлических предметов и их срабатывание при проходе через стационарные металлодетекторы. В метрополитене отмечали, что досмотр производится на основе постановления правительства РФ от 5 апреля "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов метрополитена". Соблюдение этих требований привело к очередям на станциях метро.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.