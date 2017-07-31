В окружении Пугачевой рассказали о самочувствии певицы

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Алла Пугачева после поездки на музыкальный фестиваль в Баку чувствует себя хорошо, сейчас она находится в Юрмале на отдыхе с детьми, рассказал РИА Новости источник в окружении певицы.

Ранее СМИ сообщили, что 29 июля после творческого вечера на фестивале "Жара" в Баку Пугачевой стало плохо из-за давления, ей пришлось вызывать скорую помощь. На следующий день певица отменила свое выступление на юбилейном концерте Григория Лепса.

"Алла Борисовна чувствует себя хорошо, все нормально. В Баку на следующий день после своего выступления Алла Борисовна возложила цветы на могилы Гейдара Алиева и Муслима Магомаева. Сейчас она уже находится в Юрмале на отдыхе с детьми", — рассказал источник.

Музыкальный фестиваль "Жара" проходил в столице Азербайджана с 27 про 30 июля.