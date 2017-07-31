В окружении Пугачевой рассказали о самочувствии певицы
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Алла Пугачева после поездки на музыкальный фестиваль в Баку чувствует себя хорошо, сейчас она находится в Юрмале на отдыхе с детьми, рассказал РИА Новости источник в окружении певицы.
Ранее СМИ сообщили, что 29 июля после творческого вечера на фестивале "Жара" в Баку Пугачевой стало плохо из-за давления, ей пришлось вызывать скорую помощь. На следующий день певица отменила свое выступление на юбилейном концерте Григория Лепса.
"Алла Борисовна чувствует себя хорошо, все нормально. В Баку на следующий день после своего выступления Алла Борисовна возложила цветы на могилы Гейдара Алиева и Муслима Магомаева. Сейчас она уже находится в Юрмале на отдыхе с детьми", — рассказал источник.
Музыкальный фестиваль "Жара" проходил в столице Азербайджана с 27 про 30 июля.
Фестиваль "Жара-2017" проходил на протяжении четырех дней в столице Азербайджана Баку. На фото: Настя Кудри и Ольга Бузова.
В зоне отдыха Sea Breeze на побережье Каспийского моря выступили более 80 музыкантов из разных стран. На фото: участники группы "Время и Стекло".
Фестиваль проходит в Баку второй год подряд. На фото: певица Вера Брежнева.
В рамках фестиваля 29 июля прошел творческий вечер Аллы Пугачевой. Хиты примадонны исполняла как сама певица, так и другие звезды эстрады.
Выступление певицы Ани Лорак.
Организаторами "Жары" стали музыканты Григорий Лепс и Эмин Агаларов, а также основатель "Русского радио" и премии "Золотой Граммофон" Сергей Кожевников. На фото: певцы Григорий Лепс и Александр Панайотов.
Певицы Инна Маликова и Жасмин, Олег Газманов с супругой Мариной и телеведущая Екатерина Одинцова в кулуарах фестиваля "Жара".
Выступление Димы Билана и Ники Джамал.
Участницы группы "Фабрика" выступают на фестивале "Жара".
Выступление певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы).
Выступление группы Iowa (Айова).
Певица Светлана Лобода на фестивале "Жара" в Баку.
Главной звездой фестиваля популярной музыки стал солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Фанаты рока были настолько удивлены его появлением на "Жаре", что даже предположили, что эстрадные исполнители взяли Линдеманна в заложники.
Вступление певицы Ирины Дубцовой.
Певица Лолита Милявская на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку.
В честь 70-летнего юбилея певицы Софии Ротару на фестивале прошел концерт, на котором молодые певцы исполнили современные каверы на лучшие песни Ротару. На фото: участники группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских и Алексей Потапенко выступают с Софией Ротару.
Выступление лидера группы "Ночные снайперы", певицы Дианы Арбениной.