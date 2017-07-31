МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Прибавка в 200 рублей к пенсиям работающих пенсионеров после ежегодного перерасчета пенсий коснется порядка 12 миллионов человек, сказал РИА Новости замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров.

Ранее пресс-служба ПФР сообщала, что работающие пенсионеры в августе станут получать в среднем на 200 рублей больше после перерасчета пенсий с учётом уплаченных страховых взносов работодателями за прошедший год.

"У нас в стране, надо уточнить данные, но в принципе работает порядка 30% пенсионеров, то есть это в районе 12 миллионов человек. Соответственно это коснется вот в районе 12 миллионов человек", — сказал Назаров.

Он пояснил, что эта прибавка вызвана тем, что пенсионеры работали весь прошлый год, соответственно за них уплачивались страховые взносы и начислялись пенсионные баллы в зависимости от их заработной платы.

Ранее директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева высказывала РИА Новости мнение, что отсутствие роста пенсий россиян обусловлено медленным ростом зарплат. По ее словам, пенсии не могут расти, если не растут заработные платы населения, потому что сам пенсионный фонд формируется из отчислений от зарплат.

Назаров также отметил, что в ближайшее время необходимо возвращаться к индексации пенсий работающим пенсионерам.

"У них этой индексации нет уже несколько лет и в ближайшее время пока не предвидится. Дискуссионный вопрос, но скорее всего, я думаю, что к вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам целесообразно обязательно вернуться, потому что тогда рано или поздно у них пенсии будут совсем маленькими, и это будет дестимулировать их работать в "белую", — пояснил Назаров.

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было.