МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Работающие пенсионеры с августа начнут получать в среднем на 200 рублей больше, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Такое повышение стало результатом ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров, которую провел ПФР. На перерасчет могут претендовать те получатели пенсий, за кого их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

Как пояснили в фонде, в отличие от традиционной индексации пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка от корректировки носит сугубо индивидуальный характер, а ее размер зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в 2016 году — то есть от суммы уплаченных работодателем взносов и начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов — она составит чуть более 222 рублей.

В этом году страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним увеличивались в феврале и апреле, в результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости составляет 13 тысяч 649 рублей. Кроме того, в январе пенсионеры получили единовременные выплаты в пять тысяч рублей. В феврале 2018 года предстоит очередная индексация пенсий для всех, кроме работающих пенсионеров.