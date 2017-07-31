В Ленобласти предложили штрафовать велосипедистов за езду без защиты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение главе ГИБДД России Михаилу Черникову, в котором предлагает обязать велосипедистов использовать при езде защитные элементы – шлем, наколенники и перчатки. Отсутствие необходимой персональной защиты парламентарий предлагает наказывать штрафом.

Как отмечает Петров, в последние годы в крупных городах России получили широкую популярность сервисы по прокату велосипедов. По его словам, подобные сервисы выполняют важную социальную функцию — демонстрируют населению альтернативные способы передвижения в мегаполисах, борются с "пробками", прививают экологическую ответственность.

"Однако надо заметить, что повышенный интерес и спрос на доступные велосипеды несет в себе и негативные последствия — огромное количество велосипедистов, не знакомых с основами Правил дорожного движения (ПДД) зачастую попадают и даже провоцируют аварии и дорожно-транспортные происшествия", — говорится в обращении депутата. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутат отмечает, что "согласно статистике, до трети различных ДТП на дорогах общего пользования происходят с участием велотранспорта". Парламентарий подчеркивает, что при столкновении велосипеда с любым другим транспортным средством, как правило, именно велосипедист получает травмы, вплоть до фатальных.

"В связи с этим целесообразным шагом по снижению аварийности на дорогах с участием велосипедистов стало бы внесение поправок в ПДД, обязывающих обязательное использование водителем велосипеда защитных элементов при езде (наколенники, перчатки и шлем)" — считает депутат.

Он предлагает ввести штрафы для велосипедистов за отсутствие необходимой персональной защиты и запретить пользоваться велосипедом до устранения нарушения.

Парламентарий обращает внимание и на другую новую тенденцию на дорогах — появление так называемых гироскутеров и разного рода приспособлений неклассической компоновки для персонального передвижения по улицам и дорогам.

"Как и в случае с прокатными велосипедами, владельцы и пользователи данных устройств часто попадают в ДТП и становятся жертвами своей беспечности и незнания элементарных правил дорожного поведения. По аналогии с велосипедистами, владельцы данных колесных агрегатов не должны быть исключением из Правил и обязаны также подчиняться общим принципам и нести ответственность за свои действия", — считает Петров.