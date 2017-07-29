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Общество

В Госдуме назвали ситуацию с "Парком вдов" фальсификацией истории

08:1729.07.2017
(обновлено: 08:33 29.07.2017)
06200
© Фото : Любовь СатанинаПарк вдов в Волгограде. Архивное фотоПарк вдов в Волгограде. Архивное фото
© Фото : Любовь Сатанина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл — РИА Новости, Иван Капустин. Член комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ, депутат от Волгоградской области Татьяна Цыбизова назвала фальсификацией истории ситуацию с "Парком вдов" у Мамаева Кургана, который якобы хотели вырубить для строительства автостоянки.

Родина-мать зовет!. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Закатать память в асфальт: что станет с Парком вдов в Волгограде

Ранее появилась информация, что губернатор Андрей Бочаров распорядился вырубить "Парк вдов" у Мамаева Кургана для строительства на его месте автостоянки. По данным СМИ, парк появился в 1965 году, когда у подножия кургана женщина закопала саженец в память о своем погибшем на войне муже, и ее примеру последовали многие жители Сталинграда.

По словам директора музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгоградской области Алексея Васина, ни одного документального свидетельства о существовании "Парка вдов" нет даже в архивах, а территория, которую "кто-то назвал парком", находится вне зоны полива и у нее "неприглядный" вид.

Как пояснил журналистам замглавы администрации Волгограда Владимир Сидоренко, "эта городская территория долгие годы не получала должного внимания и ухода, на ней отсутствовал поливочный водопровод, и потому большая часть кустарников и деревьев высохли во время засушливых годов".

© Фото : Любовь Сатанина"Парк вдов" в Волгограде
© Фото : Любовь Сатанина
"Парк вдов" в Волгограде

"Безусловно, у всех представителей политических партий, как и у любого гражданина нашей страны, есть возможность публично выступать и отстаивать свою точку зрения. Однако, считаю, что в этом вопросе очень важно еще до озвучивания информации в СМИ проверять аргументы на предмет их достоверности и соответствия нормам морали и права. Вчера мои коллеги из фракции КПРФ, обругав благое дело, поступили опрометчиво. Погнавшись за сиюминутной политической выгодой, пойдя на поводу у тех, кто далек от задач по развитию нашего государства, они публично сфальсифицировали целый ряд исторических фактов", — пояснила агентству депутат.

Она добавила, что депутаты от КПРФ должны опровергнуть свои заявления относительно данной ситуации, так как они, по ее словам, не соответствуют истории. В противном случае, как отметила Цыбизова, "такое поведение" должно стать предметом серьезного обсуждения на комиссии по этике с приглашением думского и их партийного руководства.

"Мне поступают звонки от жителей города Волгограда, представителей общественных организаций, ветеранского сообществ. Все они выражают серьезное беспокойство по поводу того, что слышат недостоверную информацию от моих коллег на таком высоком уровне. Я в Волгограде живу с 1965 года и лично была на открытии Мамаева Кургана, где читала стихи школьницей. Никогда в жизни я, как и все волгоградцы, такого понятия как "аллея вдов" и "сад вдов" не слышала", — подчеркнула собеседница агентства.

В рамках реализации проекта благоустройства территории у Мамаева Кургана власти обещают проложить поливочный водопровод, посадить 1,7 тысячи молодых зеленых деревьев и кустарников разных пород — катальпы, березы, каштаны и хвойники. По словам Сидоренко, работы ведутся на городской территории, не входящей в состав мемориального комплекса Мамаева Кургана.

На втором этапе благоустройства на оставшейся территории запланировано устройство пешеходных и велосипедных дорожек, разбивка зеленого амфитеатра, установка современных парковых светильников и садовой мебели. Как добавил замглавы, в настоящее время рабочие приступают к вертикальной планировке территории и прокладке траншей под устройство будущих пешеходных дорожек.

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