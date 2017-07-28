Получатели "дальневосточных гектаров" возродят заброшенный поселок Татакан

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Получатели "дальневосточных гектаров" планируют возродить заброшенный в 70-х годах прошлого столетия поселок Татакан в Амурской области, где 12 человек уже оформили документы на участки, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

"В Архаринском районе вновь заселяется поселок, исчезнувший с географических карт почти полвека назад. Татакан, основанный староверами-переселенцами со всей страны, был заброшен в 70-х годах прошлого столетия", — говорится в сообщении.

Один из первых получателей "дальневосточного гектара" Вадим Островерх собирает людей, чтобы возродить поселение. По его словам, он во время частых путешествий с друзьями проезжал через этот заброшенный поселок.

"Все мечтал там (в Татакане – ред.) сделать домик для отдыха и пасеку рядом. Уж больно места роскошные по рыбалке и охоте. В прошлом году из новостей я узнал о запуске программы "Дальневосточных гектар" и решил попробовать, ведь Архаринский район оказался в одном из "пилотных" регионов. Проверили на сайте, и действительно – вот он, наш Татакан. Я подал заявку, и уже через месяц стал одним из первых обладателей "дальневосточного гектара", — цитирует пресс-служба Островерха.

По данным пресс-службы, сегодня в Татакане, где люди планируют осваивать землю, восстанавливая старинные избы и строя новые дома, а также занимаясь пчеловодством, 12 человек уже оформили документы на участки. Кроме того, эти края богаты уникальными дикоросами, и у получателей "дальневосточных гектаров" уже есть идеи по организации сбора полезных растений.

С 1 февраля получить свой "дальневосточный гектар" может любой житель России. Вскоре заявления будут принимать МФЦ на всей территории страны. Ожидается, что до конца этого года будет подано до 150 тысяч заявок. В пользование будет передано как минимум 50 тысяч участков. За весь период программы поступило свыше 97,5 тысячи заявок, более 25 тысяч участков уже отданы в пользование.