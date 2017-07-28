В Петербурге похоронили легендарного советского мотогонщика Моисеева

С-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Похороны знаменитого советского мотогонщика, неоднократного чемпиона мира по мотокроссу, многократного чемпиона СССР Геннадия Моисеева, который скончался на 70-м году жизни после долгой болезни, прошли в пятницу на Северном кладбище Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель городской Федерации мотоциклетного спорта.

"Сегодня состоялись похороны Геннадия Моисеева. Почтить его память пришли около ста человек, в том числе представители мотоциклетных федераций России, Украины и Санкт-Петербурга", — сказал он.

Согласно материалам Федерации мотоциклетного спорта России (МФР), Моисеев скончался 23 июля после продолжительной болезни. Он возглавлял МФР в период 2000-2004 годов, а в 1980-е годы работал тренером сборной СССР по мотокроссу. Моисеев — трехкратный чемпион мира по мотокроссу в классе мотоциклов 250 кубических сантиметров в 1974, 1977 и 1978 годах, а также восьмикратный чемпион СССР по мотокроссу в 1970, 1972, 1973, 1976, 1977, 1981, 1982 и 1983 годах. Также он дважды получал чемпионский титул в командных чемпионатах мира по мотокроссу "Мотокросс наций" и "Трофей наций" в 1978-1979 годах.