Общественная организация рассказала о вырубке в "Парке вдов" в Волгограде

СОЧИ, 27 июл — РИА Новости. В экспертизе по Мемориальному парку около Мамаева Кургана в Волгограде не было информации об автостоянке, деревья вырубались в рамках работ по благоустройству, сообщил РИА Новости председатель совета Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Валерий Котельников.

Ранее появилась информация, что губернатор Андрей Бочаров распорядился вырубить "Парк вдов" у Мамаева Кургана. По данным СМИ, парк появился в 1965 году, когда у подножия Кургана женщина закопала саженец в память о своем погибшем на войне муже, и ее примеру последовали многие жители Сталинграда. Как заявил ранее директор музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгоградской области Алексей Васин, никакого "Парка вдов" у Мамаева Кургана не существует. В обладминистрации сообщили, что губернатор не подписывал такого распоряжения.

По словам Котельникова, деревья были вырублены в рамках проекта по благоустройству Мемориального парка около Мамаева Кургана. Кустарники располагались в той части парка, которую в народе называют "Парк вдов". Он добавил, что по официальным данным, на этом месте появится автостоянка. При этом вся территория Мемориального парка захватывает охранную зону Мамаева Кургана и является объектом культурного наследия федерального значения, где строительство запрещено, подчеркнул собеседник агентства.

"Это охранная зона, где могут вестись только работы по сохранению объекта культурного наследия. Любые работы должны вестись по проекту, который обязан пройти государственную историко-культурную экспертизу, которая в свою очередь должна быть опубликована. Мы изучили опубликованную экспертизу, там было написано, что повреждены 60 деревьев, их требуется заменить, вместо них будут высажены новые деревья, будут ландшафтные композиции, зоны отдыха и другое. Но там не было ни одного слова про стоянку, про нее было сказано только в проекте, который не публикуется. Поэтому, изучив экспертизу, мы сочли, что зеленая зона сохраняется, будут вестись работы по благоустройству. Мягко говоря, нас ввели в заблуждение", — сказал Котельников.

Вырубка деревьев, добавил он, началась перед выходными. Почти все кустарники были спилены, вырублены и вывезены. Теперь представители Волгоградского отделения ВООПИиК намерены обратиться с заявлением в орган государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, управление министерства культуры по ЮФО и в прокуратуру.