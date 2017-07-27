Закатать память в асфальт: что станет с Парком вдов в Волгограде

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая. Власти Волгограда к чемпионату мира по футболу начали подготовку территории у Мамаева Кургана, в том числе и для новой автомобильной парковки. Под место для застройки попал парк, высаженный вдовами солдат, погибших в Сталинградской битве. Директор музея-заповедника заявил, что Парк вдов не более чем миф, не подтвержденный документами.

Народная акция

"В 1965 году работница Сталинградского тракторного завода по фамилии Пластикова, чей муж погиб при обороне города в 1942 году, посадила дерево, которое символизировало ее любовь и скорбь. Произошло это за несколько лет до создания комплекса Мамаев Курган. Примеру женщины последовали десятки жителей города: так, в течение нескольких лет появилась большая аллея", — рассказал РИА Новости историк Армен Гаспарян.

Парк никогда не входил в перечень памятников, которые охраняются государством, уточнил историк: "Есть только две аллеи, о которых заботятся власти, а это же было похоже на стихийно организованную народную акцию, как, например, "Бессмертный полк".

Народный Парк вдов тем не менее оставил след в советской культуре. О нем пел советский артист Ян Френкель: "В парке, у Мамаева Кургана, посадила яблоню вдова, прикрепила к яблоне дощечку, на дощечке вывела слова: "Муж мой был на фронте лейтенантом, он погиб в сорок втором году, где его могила, я не знаю, так сюда поплакать я приду". После Френкеля песню исполняли и другие певцы.

Засохший родник жизни

Несколько деревьев в парке были именными. В частности, поэтесса Маргарита Агашина, некоторое время проживающая в Волгограде, тоже посадила там березу. Агшина посветила дереву стихотворение, которое в дальнейшем легло в основу песни Людмилы Зыкиной "Растет в Волгограде березка". Однако в 2013 году березу и еще несколько деревьев вырубили, сославшись на то, что они засохли и имели непрезентабельный вид.

"Высаженные деревья действительно имеют свой срок жизни. Со временем из-за недостатка влаги они стали сухими. Отчасти этому способствовал жаркий климат, а еще и разрушенный со временем "родник жизни" — это еще одна достопримечательность времен Великой Отечественной войны. Считалось, что родник во время битвы за высоту служил единственным источником питьевой воды, причем пользовались как советские, так и немецкие солдаты. Легенды гласят, что на этом месте не велись бои. Родник находился в небольшой балке недалеко от центральной аллеи, но они со временем разбились, поэтому он засох", — рассказала местная жительница Волгограда Любовь Сатанина.

© Фото : Любовь Сатанина "Парк вдов" в Волгограде © Фото : Любовь Сатанина "Парк вдов" в Волгограде

Местные СМИ сообщили, что решение о реконструкции парка у подножия Мамаева Кургана было принято еще в начале лета 2016 года. Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект, признав состояние всех деревьев в Парке вдов неудовлетворительным. Система поливочного водопровода не работала, освещения не было, дорожки разбиты. По данным местной прессы, губернатор Андрей Бочаров распорядился вырубить парк.

Мифический парк

Решение об уничтожении парка вызвало возмущение тысяч пользователей соцсетей. "Вырубка этого парка — просто запредельный, обнаженный, кричащий символ нашего гнусного времени", написал пользователь соцсети "ВКонтакте" Евгений Ищенко.

Директор музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгоградской области Алексей Васин, комментируя решение, заявил, что никакого Парка вдов у Мамаева Кургана, где якобы вырубили деревья, не существует.

"Это из разряда мифологии. Ни одного документального свидетельства о существовании Парка вдов нет даже в архивах", — сказал собеседник агентства. В обладминистрации и вовсе пошли на попятную и заявили, что глава региона не подписывал такого распоряжения. Там отметили, что власти заняты открытием второй очереди "Аллеи России". Первая открылась 9 мая этого года. Как отметил представитель администрации, глава области только "поделился своей идеей на федеральном уровне", и проект получил дальнейшее развитие, но никаких распоряжений он не подписывал.

"Стадион для чемпионата очень удобно расположен, но крайне близко к Мамаеву Кургану. Возможно, во избежание транспортного коллапса деревья и вырубили, а иначе парковаться было бы негде", — предположила местная жительница Сатанина. Она уточнила, что мнение горожан в этом вопросе не учитывалось, равно как и ветеранов — или хотя бы тех, кто высаживал деревья в 60-е. "Надеемся, что какие-то деревья вновь высадят или хотя бы поставят табличку. Но это вряд ли уже изменит отношение к властям и их поступку".