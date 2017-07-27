"Яндекс" добавил к слогану "Поиск №1 в России" звездочку-ссылку

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. "Яндекс" в ответ на заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о неправомерности слогана компании "Поиск №1 в России" без соответствующего подтверждения добавил к нему звездочку — ссылку, указывающую на источник данных.

В среду стартовала новая рекламная кампания поиска "Яндекса", слоган которой — "Поиск №1 в России". Слоган используется на всех каналах, в том числе на главной странице "Яндекса" — там он помещен под логотипом. Слоган заинтересовал антимонопольную службу.

Замглавы ФАС Андрей Цыганов в четверг заявил, что "Яндексу" придется ответить за свой слоган, если рядом с ним не указано, по чьим оценкам и на какую дату дается эта информация. За нарушение законодательства компании может грозить штраф до 500 тысяч рублей.

В "Яндексе", в свою очередь, отметили, что используют слоган временно в рамках рекламной кампании, и подчеркнули, что эти слова подтверждаются всеми метриками типа Liveinternet или Comscore, по которым поисковик "Яндекса" занимает первое место в РФ по доле аудитории. Однако на главной странице "Яндекса" этой информации не было.

Звездочка появилась рядом со слоганом в районе 17.00 мск четверга. При нажатии на слоган теперь открывается новое окно с видео, под которым можно увидеть пояснение, по каким параметрам "Яндекс" является поисковиком №1 в России: "По количеству переходов из поисковых систем. Данные LiveInternet, июнь 2017".