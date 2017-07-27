КРАСНОДАР, 27 июл — РИА Новости. Директор музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгоградской области Алексей Васин заявил, что никакого "Парка вдов" у Мамаева Кургана, где якобы вырубили деревья, не существует. В обладминистрации так же подчеркнули, что глава региона не подписывал такого распоряжения, отметив, что власти заняты открытием второй очереди "Аллеи России".
Как пояснил РИА Новости Васин, территория, которую "кто-то назвал парком", находится вне зоны полива. "Там был посадочный материал, но он имел очень неприглядный вид. Деревья столько не живут, половина из них была больная, вторая — высохшая. Кроме того, эта территория не была прогулочной", — пояснил он.
Кроме того, по словам Васина, "Парка вдов" просто не существует. "Это из разряда мифологии. Ни одного документального свидетельства о существовании "Парка вдов" нет даже в архивах", — сказал собеседник агентства.
Как пояснили в пресс-службе областной администрации, 9 мая этого года на Мамаевом Кургане открылась "Аллея России". Открытие второй очереди проекта запланировано на конец июля. Как отметил представитель администрации, глава области "поделился своей идеей на федеральном уровне", и проект получил дальнейшее развитие.
"Никаких распоряжений (о "Парке вдов" — ред.) он не подписывал", — подчеркнули в пресс-службе обладминистрации.