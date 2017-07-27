КРАСНОДАР, 27 июл — РИА Новости. Директор музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгоградской области Алексей Васин заявил, что никакого "Парка вдов" у Мамаева Кургана, где якобы вырубили деревья, не существует. В обладминистрации так же подчеркнули, что глава региона не подписывал такого распоряжения, отметив, что власти заняты открытием второй очереди "Аллеи России".

Ранее появилась информация, что губернатор Андрей Бочаров распорядился вырубить "Парк вдов" у Мамаева Кургана. По данным СМИ, парк появился в 1965 году, когда у подножия Кургана женщина закопала саженец в память о своем погибшем на войне муже, и ее примеру последовали многие жители Сталинграда.

Как пояснил РИА Новости Васин, территория, которую "кто-то назвал парком", находится вне зоны полива. "Там был посадочный материал, но он имел очень неприглядный вид. Деревья столько не живут, половина из них была больная, вторая — высохшая. Кроме того, эта территория не была прогулочной", — пояснил он.

Кроме того, по словам Васина, "Парка вдов" просто не существует. "Это из разряда мифологии. Ни одного документального свидетельства о существовании "Парка вдов" нет даже в архивах", — сказал собеседник агентства.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, 9 мая этого года на Мамаевом Кургане открылась "Аллея России". Открытие второй очереди проекта запланировано на конец июля. Как отметил представитель администрации, глава области "поделился своей идеей на федеральном уровне", и проект получил дальнейшее развитие.

"Никаких распоряжений (о "Парке вдов" — ред.) он не подписывал", — подчеркнули в пресс-службе обладминистрации.