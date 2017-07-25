Совфед одобрил закон, отменяющий бесплатный провоз багажа

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сенаторы во вторник одобрили правительственный закон, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если пассажиру продан невозвратный авиабилет.
При этом поправками предусматривается, что возвратный авиабилет при расторжении договора воздушной перевозки, должен содержать норму бесплатного провоза багажа. Пассажир в данном случае будет оплачивать провоз своего багажа только в том случае, если он будет превышать установленные нормы.
Согласно тексту закона, авторами сохраняется условие о бесплатной перевозке ручной клади, а также уточняется, что перевозчик обязан информировать пассажира самолета об условиях провоза багажа и ручной клади до покупки авиабилета.
Ранее комитет СФ по конституционному законодательству рекомендовал Совфеду отклонить закон об отмене бесплатного багажа при покупке невозвратных авиабилетов, поскольку его принятие может привести к подорожанию билетов и ухудшить положение граждан, что противоречит статье 55 Конституции РФ, заявил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
Однако Совет палаты не поддержал это предложение. В результате Экономический комитет Совфеда на заседании во вторник повторно рассмотрел и поддержал закон, дающий авиакомпаниям право отменять бесплатный багаж при покупке невозвратных авиабилетов, сообщили РИА Новости в аппарате комитета.
"Комитет по экономполитике высказался в поддержку закона, отметив, что перечень разрешенного к бесплатному провозу багажа будет дополнительно уточнен подзаконными актами, это прерогатива правительства", — сказал РИА Новости замглавы комитета Валерий Васильев.
Он отметил, что сенаторы будут вести мониторинг ситуации в этой сфере.