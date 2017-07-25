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Общество

Совфед одобрил закон, отменяющий бесплатный провоз багажа

14:5225.07.2017
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© Fotolia / chalabalaБагаж возле трапа самолета. Архивное фотоБагаж возле трапа самолета. Архивное фото
© Fotolia / chalabala

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сенаторы во вторник одобрили правительственный закон, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если пассажиру продан невозвратный авиабилет.

Международный аэропорт Симферополь. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Конституционный комитет СФ выступает против закона о багаже, заявил Клишас
В случае заключения договора на авиаперевозку пассажир обязуется оплатить услугу, а при сдаче им багажа также провоз этого багажа, говорится в документе.

При этом поправками предусматривается, что возвратный авиабилет при расторжении договора воздушной перевозки, должен содержать норму бесплатного провоза багажа. Пассажир в данном случае будет оплачивать провоз своего багажа только в том случае, если он будет превышать установленные нормы.

Согласно тексту закона, авторами сохраняется условие о бесплатной перевозке ручной клади, а также уточняется, что перевозчик обязан информировать пассажира самолета об условиях провоза багажа и ручной клади до покупки авиабилета.

Евгений Москвичев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат: инициативы Минтранса по нормам провоза багажа еще никто не одобрял
Закон вступает в силу через 60 дней после дня его официального опубликования.

Ранее комитет СФ по конституционному законодательству рекомендовал Совфеду отклонить закон об отмене бесплатного багажа при покупке невозвратных авиабилетов, поскольку его принятие может привести к подорожанию билетов и ухудшить положение граждан, что противоречит статье 55 Конституции РФ, заявил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.

Однако Совет палаты не поддержал это предложение.  В результате Экономический комитет Совфеда на заседании во вторник повторно рассмотрел и поддержал закон, дающий авиакомпаниям право отменять бесплатный багаж при покупке невозвратных авиабилетов, сообщили РИА Новости в аппарате комитета.

"Комитет по экономполитике высказался в поддержку закона, отметив, что перечень разрешенного к бесплатному провозу багажа будет дополнительно уточнен подзаконными актами, это прерогатива правительства", — сказал РИА Новости замглавы комитета Валерий Васильев.

Он отметил, что сенаторы будут вести мониторинг ситуации в этой сфере.

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