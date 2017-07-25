Совфед одобрил закон о запрете анонимайзеров

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, запрещающий использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (так называемых анонимайзеров).
Одобренный Совфедом закон вводит запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен. При этом владельцам таких сетей и программ предоставляется доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора со сведениями о сайтах, доступ к которым ограничен.
Закон вводит запрет для операторов поисковых систем выдавать ссылки на заблокированные ресурсы на территории РФ. Для исполнения операторами поисковых систем этого запрета также предлагается предоставлять им доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.