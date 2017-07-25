Вован и Лексус разыграли главу Минэнерго США от имени Гройсмана

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили министру энергетики США Рику Перри, представившись главой правительства Украины Владимиром Гройсманом.

Американский чиновник в разговоре, запись которого выложена на сайте Вести.ру , в частности, упомянул вопрос антироссийских санкций. Он заверил, что на данный момент администрация "полностью поддерживает" ограничения в отношении России.

Перри также затронул вопрос о предполагаемых российских кибератаках на Соединенные Штаты. Он не стал напрямую подтверждать, что Москва пыталась взломать сети энергетической системы США, заявив, что "в мире есть много людей, которые пытаются проникнуть в различные системы".

"Я бы не удивился, если бы в такие действия были вовлечены и люди в России", — добавил американский министр.

Кроме прочего, он высказался против проекта сооружения газопровода "Северный поток-2".

"Наша позиция по "Северному потоку" не менялась и не поменяется. Мы против этого проекта. И дать Украине больше возможностей с помощью наших технологий – это в наших общих интересах", — подчеркнул Перри.

"С моей точки зрения, нет никаких опасений по поводу того, что думает администрация Трампа о "Северном потоке-2". Мы не хотим, чтобы его построили", — сказал он.

Пранкеры также подняли вопрос о предстоящем визите Перри в Киев, который намечен на август. Министр высказал уверенность, что сотрудничество США и Украины в сфере энергетики будет развиваться, особенно по нефти и газу. "Надо сфокусироваться на реформах, чтобы привлечь на Украину нефте- и газодобывающие предприятия", — добавил он.

Ближе к концу разговора пранкеры начали разыгрывать американского чиновника уже более откровенно, сообщая ему абсурдную информацию. Они, в частности, сказали, что президент Украины Петр Порошенко лично разработал новый вид биотоплива, который уже представил американскому сенатору Джону Маккейну.

"Жду возможности встретиться с президентом, чтобы подробнее узнать об этом", — отреагировал Перри.

Не смутило его и то, что пранкеры сообщили, что новый вид биотоплива сделан из смеси самогона и навоза и первый танкер с таким топливом уже направлен в Лимпопо, "чтобы поддержать повстанцев, которые сражаются против режима Путина".

"Как я уже сказал, мы ожидаем более детальной информации", — невозмутимо ответил американский министр.

Это уже не первый случай, когда пранкеры представлялись Владимиром Гройсманом. Так, в феврале появилась запись их разговора с членом конгресса от Демократической партии Максин Уотерс. Пранкеры сообщили ей о "вмешательстве" России во внутренние дела "страны" Лимпопо. Конгрессвумен всерьез отреагировала на шутку и пообещала разобраться в ситуации.