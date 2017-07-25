Совфед одобрил закон об отмене решений по гражданству РФ и введении присяги

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, позволяющий отменять решения о приобретении российского гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, а также вводящий процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство РФ.

Кроме того, документ устанавливает упрощенную процедуру получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев.

Действующее законодательство устанавливает ряд требований к иностранным гражданам и лицам без гражданства, желающим получить российское гражданство, одно из них — обязанность соблюдать конституцию и законодательство РФ. При этом решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене, если заявителем были представлены подложные документы или заведомо ложные сведения, что должно подтверждаться в судебном порядке.

Новый закон устанавливает, что сообщение заведомо ложных сведений может заключаться в нарушении лицом обязательства соблюдать российское законодательство, если целью приобретения гражданства являлась деятельность против конституционного строя РФ. К такой относится совершение преступления, приготовление, а также покушение на преступление террористической или экстремистской направленности. При этом вступивший в силу приговор суда за совершение указанных преступлений будет являться основанием для отмены решения о приобретения гражданства.

Вместе с тем отмечается, что отмена решений о предоставлении российского гражданства осужденным за терроризм и экстремизм не будет касаться супругов и детей преступника.

Также закон вводит текст присяги, принесение которой необходимо для получения российского гражданства. Паспорт гражданина РФ будет выдаваться сразу после принесения присяги.

Помимо этого, закон упрощает процесс получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев. Ранее депутаты Госдумы поясняли, что у граждан Украины, желающих отказаться от гражданства этой страны и приобрести гражданство РФ, возникают сложности с получением необходимых документов в полномочных органах Украины, подтверждающих их обращение с заявлением об отказе от имеющегося украинского гражданства. Для решения этой проблемы и были разработаны соответствующие поправки.