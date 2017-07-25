Сенаторы одобрили закон о курортном сборе

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совфед на заседании во вторник одобрил правительственный закон о курортном сборе. Пилотный проект будет проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае.

Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.

Законом устанавливаются сроки проведения эксперимента — до 31 декабря 2022 года. Законы субъектов РФ о введении курортного сбора должны быть приняты не позднее 1 декабря 2017 года, а взимание курортного сбора должно начаться не ранее 1 мая 2018 года.

Закон предусматривает, что размер курортного сбора не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания туриста в объекте размещения. Максимальный размер сбора в 2018 году устанавливается на уровне 50 рублей.

При этом размер сбора может быть дифференцирован, в том числе снижен до нуля, в зависимости от сезонности, времени пребывания отдыхающих, значения курорта, местонахождения территорий муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента. Конкретные ставки сбора будут устанавливаться законами соответствующего субъекта РФ.

Согласно закону, плательщиками сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетнего возраста, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Курортный сбор вводится законом субъекта РФ в муниципальных образованиях региона.

Документом предусматривается создание общественного совета при субъекте РФ, целью которого является общественный контроль за целевым расходованием средств, полученных в виде курортного сбора.

По оценке правительства, суммарный дополнительный объем поступлений в период с 2018 по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 миллиарда рублей, в Краснодарском крае — 8,3 миллиарда рублей, в Крыму — 16,4 миллиарда рублей.