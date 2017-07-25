Конституционный комитет СФ выступает против закона о багаже, заявил Клишас

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поменял своей позиции по закону об отмене бесплатного багажа при покупке невозвратных авиабилетов, она остаётся отрицательной, заявил РИА Новости глава комитета Андрей Клишас.

"Позиция комитета неизменна", — сказал он.

На минувшей неделе Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если авиабилет не предусматривает возврат денег при расторжении договора о воздушной перевозке. Предусматривается, что покупатели таких билетов смогут по-прежнему бесплатно провезти ручную кладь.

В понедельник комитет рекомендовал сенаторам отклонить закон. По мнению членов комитета, новый закон будет вынуждать пассажиров приобретать билеты по более дорогому тарифу, включающему "привычные" условия провоза багажа и ручной клади, что может привести не к запланированному снижению стоимости авиаперевозок, а, наоборот, к фактическому их удорожанию. Аналогичную позицию занял и комитет по экономической политике.

Однако затем Совет верхней палаты поддержал закон, во вторник экономический комитет провёл повторное заседание, на котором поменял отрицательное заключение по закону на положительное.

Во вторник на заседании Совфеда ряд сенаторов предложил отложить обсуждение закона об отмене бесплатного багажа при невозвратных тарифах на авиабилеты; по их мнению, отсутствие заключений ряда организаций и нормативных документов не позволяет верхней палате парламента рассматривать этот закон. Вместе с тем спикер Валентина Матвиенко не согласилась с этим предложением и призвала коллег обсудить документ.