В Совфеде просят отложить принятие закона об отмене бесплатного багажа

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ряд сенаторов предложил во вторник отложить обсуждение в Совфеде законопроекта об отмене бесплатного багажа при невозвратных тарифах на авиабилеты; по их мнению, отсутствие заключений ряда организаций и нормативных документов не позволяет верхней палате парламента рассматривать этот закон.

Совет Федерации планирует рассмотреть во вторник законопроект об отмене бесплатного багажа при покупке невозвратных авиабилетов. Как сообщил накануне РИА Новости источник в Совфеде, несмотря на отрицательное заключение двух профильного комитетов — по конституционному законодательству и по экономической политике — законопроект, скорее всего, будет одобрен сенаторами в соответствии с решением Совета верхней палаты. Во вторник экономический комитет Совфеда повторно рассмотрел и поддержал законопроект.

"На этот закон, затрагивающий интересы потребителей, нет заключения Общества потребителей, нет отзывов общественных организаций этой сферы. Отсутствие таких отзывов может перенести рассмотрение этого закона", — заявила на заседании сенатор Людмила Нарусова.

Зампред конституционного комитета Максим Кавджарадзе отметил, что одной из причин отрицательного заключения этого комитета на закон стало отсутствие необходимых подзаконных актов правительства. "Вы нам все время говорите, что нельзя рекомендовать закон к одобрению, если не готовы подзаконные акты", — сказал он, обращаясь к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко.

Однако она не согласилась с предложением перенести обсуждение этого законопроекта на осень. "Я знаю, что по этому закону есть вопросы (сенаторов). Но страсти разгорелись не вокруг самого закона — он правильный, он позволит тем, кто летает без багажа, покупать более дешёвые билеты — а вокруг проекта нормативного акта. Давайте обсудим сегодня этот закон", — сказала Матвиенко.

На минувшей неделе Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если авиабилет не предусматривает возврат денег при расторжении договора о воздушной перевозке. Покупатели таких билетов смогут по-прежнему бесплатно провезти ручную кладь.