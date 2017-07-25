МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Экономический комитет Совфеда на заседании во вторник повторно рассмотрел и поддержал законопроект, дающий авиакомпаниям право отменять бесплатный багаж при покупке невозвратных авиабилетов, сообщили РИА Новости в аппарате комитета.

Накануне комитеты по экономической политике и законодательству отклонили документ, отметив, что введение нормы о платном багаже может привести к удорожанию билетов. Однако, как сообщал источник РИА Новости, совет палаты предложил все же поддержать закон.

"В результате комитет по экономполитике высказался в поддержку закона отметив, что перечень разрешенного к бесплатному провозу багажа будет дополнительно уточнен подзаконными актами", — сказал РИА Новости замглавы комитета Валерий Васильев.

На минувшей неделе Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если авиабилет не предусматривает возврат денег при расторжении договора о воздушной перевозке. Покупатели таких билетов смогут по-прежнему бесплатно провезти ручную кладь.