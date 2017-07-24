Глава "Сентинел": судебная практика поможет изменить закон о коллекторах

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Единственная возможность для коллекторского сообщества получить трактовку спорных моментов, в частности, при толковании норм и понятий профильного закона о коллекторах — это судебная практика, считает председатель правления коллекторского агентства "Сентинел Кредит Менеджмент" Ольга Мазурова.
"У нас единственный способ получить трактовку ключевых понятий, использованных в законе, — это судебная практика. Если в законе четко не написано, а у должника и коллектора разная правда, то я понимаю позицию регулятора по необходимости набора судебной практики", — заявила Мазурова в интервью РИА Новости, комментируя вопрос о возможных изменениях в профильный закон.
Стоит отметить, что коллекторов, по заявлению топ-менеджера, устраивает работа ФССП и наличие профильного законодательства, однако нередко работе коллекторских агентств препятствуют некоторые недочеты в федеральном законе, в частности, отсутствие четких толкований норм и понятий отдельных рабочих моментов.
Камни преткновения
Большинство конфликтов между долговыми агентствами и должниками возникает из-за отсутствия четких определений некоторых рабочих моментов, которые являются для сферы взыскания настоящими "камнями преткновения", посетовала Мазурова.
Должники же, продолжает она, считают, что переговоры состоялись и сбрасывают звонки. В итоге, должники пишут большое количество жалоб в ФССП. Регулятор же направляет дело в суд, который и решает, правомерна ли трактовка коллектором понятия "состоявшиеся переговоры".
Похожая ситуация складывается и с смс-сообщениями, и сообщениями автоинформаторов – обе системы включают большой пласт контактной информации, которая касается взыскателя и кредитора.
Аналогичная ситуация и с автоинформатором. "Система знает, что сообщение длится 30-40 секунд. Если происходит обрыв звонка, то система сама набирает должника еще раз. И должник пишет жалобу. Опять же, это не претензии к должникам, они трактуют норму в свою пользу. Мне нужно, чтобы должник дослушал сообщение, дочитал смс или провел с нами действительные переговоры", — сообщила руководитель коллекторского агентства.
ФССП — открытый регулятор
"Хотелось бы взаимодействия с коллегами из ФССП по нашим проблемным точкам и как регулируемых субъектов, и как взыскателей. Я говорю про "круглый стол", за которым мы могли бы быть в партнерских отношениях для обсуждения проблем", — поделилась своей точкой зрения она.
Мазурова считает, что ФССП является открытым регулятором — особенно информационно. "Мы активно работаем со службой, интегрируем наши информационные системы к их базам для получения оперативной информации по статусам дел на стадии исполнительного производства. У ФССП по сравнению со многими другими службами высокий уровень автоматизации процессов", — сказала она.
Она также отметила, что сейчас регулятор строит прозрачную систему контроля, проверок, работы с обращениями граждан и регулирования деятельности коллекторских агентств, но при этом ФССП выступает за то, чтобы должники не злоупотребляли правом и платили по своим долгам. "Если должник считает, что коллектор нарушает его права, он может жаловаться на его действия, но от оплаты долга это его не избавляет", — заключила Мазурова.
Процесс взыскания
Она подчеркнула, что перед тем, как подписать кредитный договор, заемщик должен оценить свои возможности и принять решение, брать кредит или нет. Банк свои обязательства выполняет – предоставляет кредит, того же ожидает и от заемщика. "В кредитном договоре нет такого пункта – "заёмщик освобождается от уплаты долга при таких-то обстоятельствах", говорит Мазурова.
"Когда вы должны, но вы не возвращаете, ожидаемо, что с вас начнут требовать. Вы обязаны вернуть долг, потому что, как правило, есть из чего возвращать — движимое или недвижимое имущество, накопления, постоянный источник дохода, возможность займа у ближнего круга", — заключила она.