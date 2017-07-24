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Общество

Глава "Сентинел": судебная практика поможет изменить закон о коллекторах

15:3824.07.2017
(обновлено: 15:39 24.07.2017)
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© Fotolia / Bacho FotoДевушка разрезает пластиковую карту. Архивное фотоДевушка разрезает пластиковую карту. Архивное фото
© Fotolia / Bacho Foto

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Единственная возможность для коллекторского сообщества получить трактовку спорных моментов, в частности, при толковании норм и понятий профильного закона о коллекторах — это судебная практика, считает председатель правления коллекторского агентства "Сентинел Кредит Менеджмент" Ольга Мазурова.

Статуя Фемиды и юридическая литература. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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С 1 января 2017 года вступил в силу закон "О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Закон устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности граждан и порядок их взаимодействия с кредиторами и взыскателями долгов (коллекторами). Закон прямо запрещает коллекторам применять физическую силу и угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение.

"У нас единственный способ получить трактовку ключевых понятий, использованных в законе, — это судебная практика. Если в законе четко не написано, а у должника и коллектора разная правда, то я понимаю позицию регулятора по необходимости набора судебной практики", — заявила Мазурова в интервью РИА Новости, комментируя вопрос о возможных изменениях в профильный закон.

Разговор по телефону
© Fotolia / davidolkarny
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"Сейчас мы набираем прецеденты через судебную практику. И, как я понимаю, уже на основании формирования такой практики за 2017 год Федеральная служба судебных приставов (ФССП) совместно с Минюстом будут готовить поправки в закон — но вряд ли раньше 2018 года что-то изменится", —  продолжила глава долгового агентства.

Стоит отметить, что коллекторов, по заявлению топ-менеджера, устраивает работа ФССП и наличие профильного законодательства, однако нередко работе коллекторских агентств препятствуют некоторые недочеты в федеральном законе, в частности, отсутствие четких толкований норм и понятий отдельных рабочих моментов.

Правосудие. Архивное фото
© Fotolia / Corgarashu
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"Закон принят, мы работаем в тех исходных условиях, которые заданы законом. Но, безусловно, даже исходя из его названия — он изначально не о паритетном регулировании интересов должника и кредитора. … Нам хотелось бы соблюдения баланса между кредитором и должником. Хотелось бы получить чёткое толкование спорных моментов", — сказала  Мазурова.

Камни преткновения

Большинство конфликтов между долговыми агентствами и должниками возникает из-за отсутствия четких определений некоторых рабочих моментов, которые являются для сферы взыскания настоящими "камнями преткновения", посетовала Мазурова.

Федеральная служба судебных приставов России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ФССП получила более пяти тысяч жалоб на коллекторов с начала года
"В законе нет, например, того, что считать состоявшимся контактом с должником. Представьте, я вам звоню – как только вы слышите про возврат долга, вы сбрасываете звонок. Я как представитель коллекторского сообщества считаю, что в этом случае переговоры не проведены — я не изложила свою позицию, а вы не изложили свою, мы не дошли до решения проблемы. Что делает коллектор в этом случае? Он перезванивает", — пояснила топ-менеджер.

Должники же, продолжает она, считают, что переговоры состоялись и сбрасывают звонки. В итоге, должники пишут большое количество жалоб в ФССП. Регулятор же направляет дело в суд, который и решает, правомерна ли трактовка коллектором понятия "состоявшиеся переговоры".

Работа коллекторского агентства. Архивное фото
© Fotolia / JackF
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"У нас единственный способ получить трактовку понятий — это судебная практика. Сейчас у нас есть два принципиальных для отрасли решения  — в Калининграде и Новосибирске. Судьи согласились с нашим мнением, что считать состоявшимися переговорами –  переговоры должны дойти до конца", — отметила собеседник агентства.

Похожая ситуация складывается и с смс-сообщениями, и сообщениями автоинформаторов – обе системы включают большой пласт контактной информации, которая касается взыскателя и кредитора.

Работа коллектора. Архивное фото
© Fotolia / JackF
ФССП опубликовала инструкцию по общению с коллекторами
В ходе отправки смс-сообщения из-за ограничения по количеству символов сообщение, включающее большой пласт сопроводительной информации, разбивается на несколько частей. "Формально, норма интенсивности взаимодействия нарушена, но по логике – нет, поскольку эти  части складываются в одно смысловое сообщение. Истину будет устанавливать суд", — сказала Мазурова, отметив, что сейчас такие дела находятся на рассмотрении суда.

Аналогичная ситуация и с автоинформатором. "Система знает, что сообщение длится 30-40 секунд. Если происходит обрыв звонка, то система сама набирает должника еще раз. И должник пишет жалобу. Опять же, это не претензии к должникам, они трактуют норму в свою пользу. Мне нужно, чтобы должник дослушал сообщение, дочитал смс или провел с нами действительные переговоры", — сообщила руководитель коллекторского агентства.

ФССП — открытый регулятор

Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Встречи с представителями ФССП на периодической основе за круглым столом для обсуждения актуальных вопросов сферы являются основным пожеланием коллекторского сообщества к регулятору, указала Мазурова.

"Хотелось бы взаимодействия с коллегами из ФССП по нашим проблемным точкам и как регулируемых субъектов, и как взыскателей. Я говорю про "круглый стол", за которым мы могли бы быть в партнерских отношениях для обсуждения проблем", — поделилась своей точкой зрения она.

Мазурова считает, что ФССП является открытым регулятором — особенно информационно. "Мы активно работаем со службой, интегрируем наши информационные системы к их базам для получения оперативной информации по статусам дел на стадии исполнительного производства. У ФССП по сравнению со многими другими службами высокий уровень автоматизации процессов", — сказала она.

Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Представители коллекторского сообщества положительно оценивают и позицию ФССП в отношении рынка взыскания. "Для меня как представителя отрасли из контекста его (главы ФССП Дмитрия Аристова – ред.) выступления было очень ценно, что стратегической целью ФССП как регулятора является соблюдение баланса интересов должника и взыскателя", — поделилась мнением руководитель долгового агентства.

Она также отметила, что сейчас регулятор строит прозрачную систему контроля, проверок, работы с обращениями граждан и регулирования деятельности коллекторских агентств, но при этом ФССП выступает за то, чтобы должники не злоупотребляли правом и платили по своим долгам. "Если должник считает, что коллектор нарушает его права, он может жаловаться на его действия, но от оплаты долга это его не избавляет", — заключила Мазурова.

Процесс взыскания

Работа коллектора. Архивное фото
© Fotolia / JackF
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Коллекторские агентства, работающие на законных основаниях, взыскивают с должника только то, что им положено по подписанному должником договору. "Взыскатель – либо сам банк, либо через нас, профессиональных взыскателей – приходит к должнику всегда только за одним – за восстановлением нарушенного права кредитора", — пояснила глава коллекторского агентства.

Она подчеркнула, что перед тем, как подписать кредитный договор, заемщик должен оценить свои возможности и принять решение, брать кредит или нет. Банк свои обязательства выполняет – предоставляет кредит, того же ожидает и от заемщика. "В кредитном договоре нет такого пункта – "заёмщик освобождается от уплаты долга при таких-то обстоятельствах", говорит Мазурова.

"Когда вы должны, но вы не возвращаете, ожидаемо, что с вас начнут требовать. Вы обязаны вернуть долг, потому что, как правило, есть из чего возвращать — движимое или недвижимое имущество, накопления, постоянный источник дохода, возможность займа у ближнего круга", — заключила она.

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