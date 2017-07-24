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Общество

Академик РАН предложил снизить цены на презервативы для молодежи

15:2724.07.2017
(обновлено: 15:56 24.07.2017)
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© Fotolia / lemontreeimagesПрезервативы. Архивное фотоПрезервативы. Архивное фото
© Fotolia / lemontreeimages

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Определенным группам населения стоит продавать презервативы по сниженным ценам, а чтобы выяснить, изделия каких производителей самые качественные, надо провести экспертизу на государственном уровне, заявил РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

На молодёжном образовательном форуме Территория смыслов на Клязьме во Владимирской области. 26 июня 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники молодежного форума пожаловались на дорогие презервативы
Ранее участники молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой на высокую стоимость презервативов. В ответ она пообещала передать жалобу руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву.

По словам Покровского, есть разные варианты обеспечения доступности презервативов. "Совсем бесплатно раздавать кажется не очень эффективным, потому что тогда пренебрежительно относятся. А вот продавать по сниженным ценам для определенных групп населения, да и вообще снизить стоимость, потому что она очень высока, — это более правильный путь", — сказал академик.

Он уточнил, что к таким группам относится прежде всего молодежь, причем не обязательно студенты. "Чаще студенты еще находятся под контролем семьи и общества, а вот когда кончают учиться, они многие пускаются во все тяжкие", — сказал собеседник агентства, отметив, что 25-30 лет — возраст, на который приходится самое большое количество новых случаев заражения ВИЧ.

Экспресс-тестирование на ВИЧ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Эксперты рассказали, что остановит распространение ВИЧ в России
Покровский также заявил, что во всех странах проводятся специальные испытания презервативов и даются рекомендации по качеству. "Для этого есть специальная аппаратура, которая проверяет презервативы, но у нас этим не занимаются, и, в принципе, конечно, этим должно государство заниматься. Выводы должны иметь официальный характер, а не чтобы какая-нибудь шарашка за деньги сказала, что презерватив условной фирмы "Лучик" самый лучший", — сказал эксперт.

Тем же, кто сегодня приобретает презервативы и беспокоится об их качестве, академик посоветовал выбирать известные марки крупных производителей. "У таких вот транснациональных компаний, которые имеют большой опыт, в производстве презервативов участвуют научные группы. Я лично больше "брендовым" доверяю, но, повторяю, никто не сравнивал их экспериментально", — добавил он.

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Владимир Ф. Быченков
А разницу в цене будет оплачивать академик РАН?
16:36
24.07.2017
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Просто Прохожий
3 пачки по 3 стоят как 1 час древнейшей профессии.
16:32
24.07.2017
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Андрей Мартынов
Абсолютно верное предложение! Меньше идиотов наплодят.
А для лиц старшего поколения - повысить цены на презервативы. За удовольствие нужно платить.
15:42
24.07.2017
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