Академик РАН предложил снизить цены на презервативы для молодежи

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Определенным группам населения стоит продавать презервативы по сниженным ценам, а чтобы выяснить, изделия каких производителей самые качественные, надо провести экспертизу на государственном уровне, заявил РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.
По словам Покровского, есть разные варианты обеспечения доступности презервативов. "Совсем бесплатно раздавать кажется не очень эффективным, потому что тогда пренебрежительно относятся. А вот продавать по сниженным ценам для определенных групп населения, да и вообще снизить стоимость, потому что она очень высока, — это более правильный путь", — сказал академик.
Он уточнил, что к таким группам относится прежде всего молодежь, причем не обязательно студенты. "Чаще студенты еще находятся под контролем семьи и общества, а вот когда кончают учиться, они многие пускаются во все тяжкие", — сказал собеседник агентства, отметив, что 25-30 лет — возраст, на который приходится самое большое количество новых случаев заражения ВИЧ.
Тем же, кто сегодня приобретает презервативы и беспокоится об их качестве, академик посоветовал выбирать известные марки крупных производителей. "У таких вот транснациональных компаний, которые имеют большой опыт, в производстве презервативов участвуют научные группы. Я лично больше "брендовым" доверяю, но, повторяю, никто не сравнивал их экспериментально", — добавил он.