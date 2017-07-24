В Минздраве рассказали, сколько нужно регионам на системы телемедицины

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Обеспечение систем телемедицины потребует от субъектов РФ дополнительного финансирования от 100 до 300 миллионов рублей в год, заявила директор департамента информатизации Минздрава Елена Бойко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о телемедицине, который в частности предусматривает выписку электронных рецептов и возможность оказания врачебной помощи дистанционно.

"Каждому субъекту потребуется примерно от 100 миллионов до 300 миллионов для сопровождения и развития информационной системы и инфраструктуры", — сказала Бойко.

Проект закона вводит возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.