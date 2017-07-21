Госдума приняла закон о телемедицине

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о телемедицине, который в частности предусматривает выписку электронных рецептов и возможность оказания врачебной помощи дистанционно.
Уточняется, что в целях идентификации участников планируется использовать единую систему идентификации и аутентификации, а информационный обмен осуществлять с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
"Использование консультаций с применением телемедицинских технологий является правом как врача, так и пациента, и не ограничивает пациентов в их праве на получение медицинской помощи очно", — говорится в пояснительной записке.
"Выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью врача (фельдшера, акушера), позволит обеспечить строгий учет и контроль выписанных рецептов, а также отпускаемых лекарственных препаратов", — поясняют авторы проекта.
Помимо этого предусматривается осуществление консультаций пациента с медиком с применением телемедицинских технологий, то есть дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента лечащим врачом после очного приема (осмотра, консультации), на основании данных о пациенте.