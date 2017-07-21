Госдума приняла закон о телемедицине

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о телемедицине, который в частности предусматривает выписку электронных рецептов и возможность оказания врачебной помощи дистанционно.

Проект закона вводит возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.

Уточняется, что в целях идентификации участников планируется использовать единую систему идентификации и аутентификации, а информационный обмен осуществлять с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

"Использование консультаций с применением телемедицинских технологий является правом как врача, так и пациента, и не ограничивает пациентов в их праве на получение медицинской помощи очно", — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом также предусматривается возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, справок и рецептов на медицинские изделия в форме электронного документа.

"Выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью врача (фельдшера, акушера), позволит обеспечить строгий учет и контроль выписанных рецептов, а также отпускаемых лекарственных препаратов", — поясняют авторы проекта.

Помимо этого предусматривается осуществление консультаций пациента с медиком с применением телемедицинских технологий, то есть дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента лечащим врачом после очного приема (осмотра, консультации), на основании данных о пациенте.