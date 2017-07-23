СМИ назвали причину смерти первого советского миллионера

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Причиной смерти первого легального миллионера СССР Артема Тарасова стала пневмония. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на источники.

По информации издания, предприниматель пытался побороть недуг самостоятельно. Друг Тарасова, который должен был принести ему лекарство, нашел его мертвым.

Ранее о смерти бизнесмена сообщила партия "Яблоко", в которой он состоял с 2016 года. Тарасову было 67 лет. О дате и месте похорон первого советского миллионера родственники должны сообщить в понедельник, 24 июля.

Тарасов был одним из самых известных участников кооперативного движения в СССР. В 1987 году предприниматель создал кооператив, а уже через два года сообщил, что стал первым легальным миллионером в стране. В 1990-м Тарасов стал народным депутатом РСФСР. После распада Советского Союза бизнесмен эмигрировал в Великобританию, однако позже вернулся в Россию и был избран в Госдуму первого созыва. В 1996 году Тарасов выдвигался кандидатом в президенты, но в итоге так и не принял участие в выборах, потому что его не зарегистрировали. В 2016 году баллотировался в нижнюю палату парламента от партии "Яблоко". Был генеральным директором "Института Инноваций".