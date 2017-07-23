Умер первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ушел из жизни первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов, передает пресс-служба партии "Яблоко".

"Умер Артем Михайлович Тарасов. Эту информацию нам сейчас подтвердила его помощница. О причине смерти, дате и месте прощания семья Артема Михайловича сообщит завтра", — пояснили в пресс-службе партии, в которую Тарасов вступил в 2016 году.

Тарасову было 67 лет.

В 1987 году он создал один из первых кооперативов в СССР, а уже через два года заявил по телевидению, что стал первым легальным миллионером в стране. В 1990 году стал народным депутатом РСФСР. После развала Союза эмигрировал в Великобританию, однако вернулся в Россию и был избран в Госдуму первого созыва. В 1996 году выдвигался кандидатом в президенты, но в итоге не участвовал в выборах, так как его не зарегистрировали. В прошлом году баллотировался от в Госдуму от партии "Яблоко".

Был генеральным директором "Института Инноваций".