Строители небоскреба в Петербурге сняли круглую радугу

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Строители нового небоскреба в Санкт-Петербурге засняли круглую радугу. Видео опубликовала пресс-служба "Лахта Центра".

"Только с такой высоты обычную радугу после дождя можно увидеть в новом виде – она будет выглядеть не как привычная арка, а как полный круг. Сейчас такой вид доступен из кабины башенного крана, строящего небоскреб", — говорится в описании к ролику.

Заснять полную радугу удается довольно редко. Обычно это получается сделать с большой высоты, например, из иллюминатора самолета.