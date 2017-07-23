Эксперт WWF объяснила, почему сирийские дятлы начали гнездиться в Москве

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Расселение сирийских дятлов в Москве может быть связано с климатическими изменениями, заявила РИА Новости эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Юлия Калиничева.

Как сообщили ранее московские власти, необычный для широты столицы южный сирийский дятел начал гнездиться в Москве в Битцевском лесу. Сотрудникам Битцевского леса удалось обнаружить молодого дятла, который, вероятно, родился уже в Москве.

"Продвижение этого южного вида на север может быть связано с климатическими изменениями, и в последние десятилетия ученые наблюдают расселение целого ряда видов животных и растений в более северные широты", — сказала Калиничева.

По ее словам, сирийскому дятлу в столице придется изменить питание: в отличие от своих северных собратьев, этот вид предпочитает личинкам насекомых косточки фруктов — вишни, абрикосов, сливы. Кроме того, дупла он сооружает в основном на фруктовых деревьях, с более мягкой древесиной.

"Если сотрудники Битцевского парка встретили молодую птицу, родившуюся уже в Москве, то есть основания предполагать, что и сама она, и ее родители вполне адаптировались к питанию нашими насекомыми и шишками, а для гнезда выбрали уже готовые дупла большого пестрого или белоспинного дятла", — уточнила представитель фонда.

При этом Калиничева отметила, что этот дятел был замечен учеными год назад в Лосином острове. Несмотря на название, сирийский дятел вовсе не является "беженцем" и имеет российское "гражданство": его ареал включает юг Брянской, Воронежской, Волгоградской областей, а также Ростовскую область, Краснодарский край и Калмыкию.

Сирийских дятлов можно узнать по более высоким и мягким крикам, а "барабанная дробь" у них вдвое длиннее, чем у привычных дятлов. Птицы гнездятся в дуплах, выдалбливая каждый год новое. Чаще всего их домики можно найти на высоте от одного до шести метров. Около половины рациона птицы составляет растительная пища, а любимое лакомство — косточковые плоды.