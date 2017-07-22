В Москве обнаружили редких сирийских дятлов

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В столичном Битцевском лесу замечены редкие для России сирийские дятлы, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Появление этого южного вида в наших широтах говорит о расширении ареала на север. Во время учета сотрудники Битцевского леса обнаружили молодую птицу, поэтому вполне вероятно, что она родилась уже здесь", — отмечается в сообщении.

Сирийский дятел напоминает привычного для России большого пестрого дятла, но есть и отличия: черный "ус" не соединяется с черным зашейком, оперение под хвостом более бледное, есть пестрые вкрапления на боках.

Узнать их можно и по более высокому и мягкому крику, а барабанная дробь у них вдвое длиннее. Питаются дятлы этого вида не только насекомыми, но и различными плодами.

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