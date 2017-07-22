МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В субботу в Крыму открывается Фестиваль экстремальных видов спорта "Extreme Крым 2017". Мероприятие будет проходить на мысе Тарханкут. © РИА Новости / Евгений Одиноков Перейти в фотобанк В Крыму хотят организовать "африканские" гонки на вертолетах

"EXTREME Крым 2017" — самый крупный спортивно-развлекательный фестиваль на территории полуострова. В нем примут участие спортсмены из более чем 15 стран мира, включая Россию, Украину, страны СНГ и Прибалтики, а также Великобританию, Францию и США.

Участники фестиваля будут соревноваться в водных, уличных, танцевальных и пляжных видах спорта. Среди них – виндсерфинг, паркур, хип-хоп дэнс, слеклайн и воздушная атлетика.

Спортсменов также ждет насыщенная культурно-развлекательная программа с участием звезд российского рока.

Основная цель "EXTREME Крым 2017" – развитие и популяризация экстремальных видов спорта, пропаганда активного и здорового образа жизни, а также создание образа Крыма как места активного семейного отдыха и досуга.

Организатором фестиваля выступает Региональная Общественная Организация "Федерация экстремальных видов спорта Республики Крым "ЭКСТРИМ КРЫМ". Поддержку мероприятию оказывают власти региона и правительство Российской Федерации.



