Лидер "Справедливой России" Миронов с младшим сыном посетил МАКС

Пилотажная группа Первый полет на самолетах Як-52 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 21 июля 2017

Пилотажная группа Первый полет на самолетах Як-52 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 21 июля 2017

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов вместе с младшим сыном Иваном посетил авиасалон МАКС-2017 и отметил, что в авиационно-космической промышленности Россия по-прежнему "впереди планеты всей".

Авиасалон МАКС-2017 проходит в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.

"Прежде всего, радуешься за нашу мощь, за мощь нашей промышленности, за мастерство наших летчиков и гениальность наших инженеров. Уникальность выставки в том, что тут все действует", — заявил Миронов журналистам.

Депутат также добавил, что авиационно-космическая промышленность России — это по-прежнему та сфера, "где мы впереди планеты всей, и здесь нам есть чем гордиться".