Поклонская собрала 100 тысяч подписей против фильма "Матильда"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская собрала 100 тысяч обращений и подписей граждан, выступающих против фильма Алексея Учителя "Матильда", и направила запрос в Генпрокуратуру, МВД, а также в Министерство культуры. Об этом депутат сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Поклонской, 37 депутатов Госдумы подписали запрос с просьбой принять меры и не допустить "оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения Православных Святынь сюжетной линией фильма "Матильда". Среди подписавших документ – заместитель председателя Государственной Думы и председатели двух комитетов, отметила депутат.

К запросу экс-генпрокурор Крыма приложила обращения и подписи граждан об оскорблении чувств верующих, а также информацию Счетной палаты России о сумме, которую государство выделило на создание картины в 280 миллионов рублей.

"Приложение с трудом уместили в 13 коробках", — отметила Поклонская.

Фильм "Матильда" посвящен истории жизни балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла польская актриса Михалина Ольшанска, а престолонаследника — Ларс Айдингер из Германии. Премьера запланирована на 6 октября в Мариинском театре Петербурга. В широкий прокат фильм должен выйти в конце октября.

Картина вызвала широкий резонанс еще до своей премьеры. Так, представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Они обратились к Поклонской, и та направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить картину. По словам депутата, комиссия заключила, что созданный в фильме образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Алексей Учитель предложил Поклонской и другим депутатам посмотреть фильм до официальной премьеры, чтобы они могли сами оценить его. Глава комитета Госдумы по культуре режиссер Станислав Говорухин призвал общественность не делать выводов до выхода картины в прокат.